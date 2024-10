Se filtró un audio de Roberto García Moritán invitando a una mujer a salir mientras estaba con Pampita: "Espero verte..."

Ahora, se filtró un audio del ex funcionario a una mujer con la intensión de seducirla luego de recorrer un barrio humilde. El ex de Pampita le dice a esta chica que le gustó verla unos días antes, parece que en una actividad política, y que la invitaba a una cita en los próximo días.

“Hola, buen día. Estaba caminando acá, por medio de la Vila de Itati, y no quiero hacer ningún tipo de analogía ni nada por el estilo pero me acordé de vos. Tenía ganas de saludarte, decirte ‘buen día’ y agradecerte que hayas venido el otro día, me gustó mucho verte ”, comenzó diciendo.

“Ahora te voy a mandar unas fotos, bien románticas. Espero verte dentro de poco, si tenés ganas. Hacemos algo, yo esta semana viajo pero la semana que viene, cuando vos quieras y puedas, podríamos salir”, le pide el de Pampita a esta chica por mensaje de audio.

Aún no se reveló quién es la destinataria, pero se suma a la larga lista de chicas que intentó seducir mientras estaba en pareja con la modelo.