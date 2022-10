Se hizo una bichetomía y ahora vive un infierno: "Miedo a quedar deforme"

"Saliendo del procedimiento, ya estaba superinflamada. Tuve que regresar a la clínica por el dolor insoportable que tenía. Sentía que el moflete izquierdo me iba a estallar", cuenta y difunde 20Minutos.

Dolor de cabeza, vómitos, dificultad al respirar y al comer, ya que no podía abrir la boca fueron otros de los síntomas que experimentó Diana. También mareos y hasta se desmayó.

La joven relata en una segunda parte de su historia que los días pasaban y que la inflamación no bajaba: "Trataba de comer algo por el hambre que me daba, pero todo era cansancio y dolor".

De acuerdo a lo expresado, fue a la clínica donde se realizó la intervención y afirma que le dijeron que no tenía ninguna infección, solo coágulos de sangre provocados por la operación que tenían que drenarse.

"Me drenaron dos veces y en ambas pedí al doctor que me inyectara un analgésico aparte de la anestesia, pero no era suficiente. Al terminar salía con un dolor extremo", asegura la protagonista.

En el tercer y último video, Diana describe que en su día a día se sentía cansada, frustrada, desesperada y deprimida, ya que "el miedo de quedar deforme" no la dejaba dormir.

Cuando la chica sin mucha esperanzas se disponía a asistir a otra cita con el médico, sintió que algo dentro de su boca "reventó". Se trataba de los coágulos, que habían explotado por sí solos.

Tras ese momento, la chica comenta que fue capaz de desinflamarse a un 70% con la ayuda de los medicamentos.

De ese modo, su historia hizo un giro de 180 grados y su recuperación fue "increíblemente rápida".

Como suele suceder en estos casos, después de una mala experiencia resuelta aparece el tiempo de la reflexión.

En ese sentido, insta a todos aquellos que quieran someterse a un cambio estético a investigar los pros y los contras de cualquier cirugía, ya que cada persona reacciona de manera distinta a las operaciones.