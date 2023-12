Se propagó información picante entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester: quién encaró a quién

Sin embargo, este nuevo romance no es ajeno a un trasfondo de relaciones anteriores. En particular, la reciente canción "Sinvergüenza" lanzada por Jimena Barón, Karina La Princesita, Ángela Torres y Emanero ha generado especulaciones sobre su relación con Osvaldo. La letra cargada de emociones habla de desamor y decepción, apuntando a un ex amante poco atento y distante, lo cual podría vincularse con la historia entre Barón y el exfutbolista.

La relación entre Barón y Osvaldo tuvo su punto crítico cuando este comenzó una relación con Gianinna Maradona, hija del legendario Diego Maradona. Los vínculos se entrelazaron aún más cuando ambos residían en cercanía en un exclusivo barrio de Tigre, profundizando la amistad entre Barón y Maradona. A pesar de las desmentidas previas, rumores persistentes y testimonios posteriores de Rocío Oliva apuntan a un romance entre Osvaldo y Maradona, confirmando besos compartidos en un evento en 2019.

Aunque la relación con Gianinna Maradona parece haber concluido, el perfil de Instagram de Osvaldo aún conserva fotografías de su pasado juntos, incluso de un viaje a Mendoza en 2022, sugiriendo que quizás no ha olvidado por completo su antiguo amor.

Este nuevo romance entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester ha sacudido las redes y ha desenterrado pasados entrelazados, generando una ola de especulaciones y reacciones en los seguidores de estas figuras públicas.