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La mujer de Juan Darthés reapareció y dejó un impactante mensaje tras la condena al actor: "Puede..."

María del Carmen Leone, esposa de Juan Darthés, rompió el silencio a través de un fuerte mensaje tras quedar firme la condena a 6 años para el actor tras la denuncia de Thelma Fardin.

29 may 2026, 15:35
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La mujer de Juan Darthés reapareció y dejó un impactante mensaje tras la condena al actor: Puede...
La mujer de Juan Darthés reapareció y dejó un impactante mensaje tras la condena al actor: Puede...

La mujer de Juan Darthés reapareció y dejó un impactante mensaje tras la condena al actor: "Puede..."

Tras un extenso proceso judicial, finalmente la Justicia de Brasil condenó a seis años de prisión a Juan Darthés por abuso sexual tras la denuncia de Thelm Fardin realizada a fines de 2018.

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil rechazó los recursos planteados por la defensa del actor y dejó firme la condena, por lo que debe cumplir la pena en prisión, de acuerdo con la legislación brasileña.

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Fue por el episodio denunciado en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45, mientras se encontraban en una gira con el elenco de la ficción de Patito Feo.

Lo cierto es que quien rompió el silencio fue la esposa de Juan Darthés, María del Carmen Leone, quien hasta el momento se mantuvo en silencio.

A través de un estado de WhatsApp que se conoció, quien es la pareja del actor desde hace más de 20 años, dejó un mensaje cargado de esperanza y fe para lo que viene.

“Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede cambiar tu situación”, escribió la mujer en idioma portugués, ya que residen en Brasil desde hace varios años tras conocerse de la denuncia de Fardin contra Darthés.

Si bien hasta el momento la esposa del artista no dio declaraciones públicas sobre el tema, el mensaje en su teléfono habla del momento especial que atraviesan como familia tras instalarse hace tiempo en San Pablo.

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Qué dijo Thelma Fardin tras quedar firme la condena a Juan Darthés en Brasi

Thelma Fardin charló en vivo con Pamela David en Desayuno Americano (América TV) y expresó sus sensaciones tras quedar firme la condena a Juan Darthés luego de casi una década de lucha judicial.

"Para mí está terminado hace rato, en términos personales también hay algo de conocer el derecho que me fue permitiendo comprender desde esa mirada lo que estaba sucediendo en el proceso", confió la actriz.

"Cuando conocés eso, sabés que era muy poco probable que le admitieran alguno de estos recursos, que después de las dos sentencias que ya hubo -esta es la tercera- se pudiera revertir", continuó segura de que las acciones de defensa legales del actor no iban a prosperar.

"De algún modo ya estaba terminado desde hace tiempo, pero sin dudas no deja de ser importante", agregó firme Thelma Fardin al explicar lo que significa para ella que el actor tenga que cumplir su condena.

Y cerró tratando de dar vuelta la página: "No quiero hablar más de esto. Para mí es muy fuerte seguir viendo su cara".

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