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¿Se retira? Mauro Icardi está sin club y su inesperado mensaje encendió las alarmas

A los 33 años, Mauro Icardi se quedó sin equipo y con un mensaje dejó entender que ¿piensa en el retiro? Enterate.

¿Se retira? Mauro Icardi está sin club y su inesperado mensaje encendió las alarmas

Mauro Icardi tiene 33 años y atraviesa un momento particular de su carrera: está sin club después de finalizar su vínculo con Galatasaray, donde se convirtió en una de las grandes figuras de los últimos años. El delantero argentino continúa entrenándose por su cuenta y decidió responder a las críticas que recibió por su situación profesional, generando polémica e inceridumbre, ¿se retira?.

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El futbolista compartió en sus redes sociales imágenes de su preparación física y acompañó las publicaciones con un extenso mensaje en el que dejó en claro que no considera que estar sin contrato sea un fracaso ni que signifique que su carrera haya llegado a su fin.

“Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta”, escribió Icardi en el comienzo de su descargo.

Lejos de mostrarse preocupado por no tener equipo, el delantero aseguró que atraviesa esta etapa desde un lugar completamente diferente y que todavía tiene la posibilidad de elegir dónde continuar su carrera.

“Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección”, expresó.

Icardi también hizo referencia a la situación económica que consiguió construir a lo largo de su carrera y aseguró que hoy cuenta con la tranquilidad necesaria para decidir sus próximos pasos sin apuros.

“Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual”, afirmó.

El mensaje generó repercusión porque aparece justamente en un momento en el que su futuro futbolístico es una incógnita. A los 33 años, Icardi todavía no confirmó cuál será el club en el que continuará su carrera y las dudas sobre su regreso a las canchas comenzaron a instalarse entre sus seguidores.

Sin embargo, su extenso recorrido explica por qué el delantero se muestra tranquilo. Icardi acumula más de 250 goles en su carrera profesional y pasó por algunos de los clubes más importantes de Europa.

Su formación comenzó en España, donde pasó por las inferiores de Vecindario y luego llegó a Barcelona, integrándose a La Masia. En 2011 se trasladó a Italia para continuar su carrera en Sampdoria, club en el que dio sus primeros pasos como profesional.

En 2013 llegó al Inter de Milán y allí tuvo su gran explosión goleadora. Se convirtió en capitán con apenas 22 años y fue dos veces máximo goleador de la Serie A, en las temporadas 2014/15 y 2017/18. En el conjunto italiano disputó 219 partidos y marcó 124 goles.

Después llegó su etapa en Paris Saint-Germain, donde jugó entre 2019 y 2022. En Francia consiguió títulos importantes, entre ellos dos Ligue 1, dos Copas de Francia y una Copa de la Liga, además de disputar la final de la Champions League en 2020.

Pero fue en Turquía donde volvió a convertirse en una de las grandes figuras de su equipo. Icardi llegó a Galatasaray en 2022 y marcó 77 goles en 134 partidos, además de conquistar tres campeonatos consecutivos de la Superliga turca, en 2023, 2024 y 2025.

Su vínculo con Galatasaray finalizó el 30 de junio de 2026 y, desde entonces, el delantero permanece como jugador libre.

Ahora, mientras entrena y analiza qué hacer con su futuro, Icardi volvió a responder a quienes se muestran preocupados por su presente.

“No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor”, escribió.

Y cerró con una frase que dejó todavía más clara su postura: “Yo ya lo tengo todo ‍”.

Así, a los 33 años y después de una carrera que lo llevó por España, Italia, Francia y Turquía, Mauro Icardi todavía no tiene definido dónde volverá a jugar. Por ahora, el delantero parece decidido a tomarse el tiempo necesario antes de elegir el próximo capítulo de su carrera.

En pocas palabras

  • Mauro Icardi: El futbolista de 33 años se encuentra sin club tras su paso por Galatasaray y responde a críticas sobre su situación profesional.
  • Tranquilidad financiera: Icardi asegura que su estatus de jugador libre le otorga libertad de elección, respaldado por su patrimonio.
  • Carrera consolidada: El delantero acumula más de 250 goles y pasos por clubes como Inter de Milán y PSG antes de definir su futuro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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