El plan estratégico de Rodolfo Arruabarrena en Boca para evitar el desgaste de los titulares ante la seguidilla

Cuándo aplicará Boca la rotación titular pensando en la semifinal de la Copa Sudamericana

El recambio de nombres llegará formalmente en la jornada 12 del campeonato local. Boca visitará a Instituto de Córdoba el viernes 9 de octubre, a pocos días del choque de ida ante Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana, programado para el 13 de octubre. Ante la proximidad de ese cruce continental, el cuerpo técnico tiene decidido poner un once alternativo en Alta Córdoba para priorizar el certamen internacional.

Para ese encuentro en la provincia de Córdoba ya está confirmada una ausencia de peso: Álvaro Montero no estará disponible por haber sido convocado por la selección de Colombia para disputar un amistoso internacional frente a Perú en Miami el miércoles 7 de octubre, apenas dos días antes del compromiso doméstico.

Cuál es la probable formación de Boca para recibir a Unión en la Bombonera

Para saltar al campo de juego este viernes frente a Unión de Santa Fe, la alineación probable del Xeneize estaría conformada por: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.