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El plan estratégico de Rodolfo Arruabarrena en Boca para evitar el desgaste de los titulares ante la seguidilla

Rodolfo Arruabarrena planea repetir equipo ante Unión y guardar titulares frente a Instituto antes de la Sudamericana. Los detalles.

Rodolfo Arruabarrena. 

Rodolfo Arruabarrena. 

El presente futbolístico de Boca Juniors atraviesa un momento inmejorable. Tras la agónica y épica remontada conseguida ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena estiró su racha invicta a 15 partidos oficiales y se mantiene como firme aspirante en los tres frentes de competencia. De cara al choque de este viernes frente a Unión de Santa Fe en la Bombonera, la mirada del cuerpo técnico está puesta en la dosificación física del plantel.

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En el Torneo Clausura, el Xeneize marcha en la quinta posición del Grupo A con 17 puntos, una ubicación que lo obliga a no aflojar para asegurar su boleto hacia los playoffs. A su vez, la tabla anual lo ubica en el tercer escalón dentro de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores, quedando a solo cuatro unidades de la línea de Independiente Rivadavia de Mendoza.

Cómo será el plan de Arruabarrena para cuidar la parte física del plantel de Boca

Ante la sobrecarga de partidos, el DT dispondrá una evaluación detallada del estado físico de sus dirigidos, prestando especial atención a quienes terminaron con molestias tras el cruce copero en Rosario. En ese sentido, la principal preocupación recayó sobre Jagger Herrera, quien debió retirarse con hielo en la pierna derecha por un traumatismo. Sin un parte médico oficial que indique una lesión de gravedad, todo apunta a que se trató de un golpe y que estará en condiciones de ser considerado.

Debido a que el calendario otorga una semana entera de descanso entre esta fecha y la siguiente, Arruabarrena proyecta sostener la base del equipo titular ante el Tatengue, sin realizar modificaciones de fondo para recibir al conjunto santafesino en la Bombonera.

Cuándo aplicará Boca la rotación titular pensando en la semifinal de la Copa Sudamericana

El recambio de nombres llegará formalmente en la jornada 12 del campeonato local. Boca visitará a Instituto de Córdoba el viernes 9 de octubre, a pocos días del choque de ida ante Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana, programado para el 13 de octubre. Ante la proximidad de ese cruce continental, el cuerpo técnico tiene decidido poner un once alternativo en Alta Córdoba para priorizar el certamen internacional.

Para ese encuentro en la provincia de Córdoba ya está confirmada una ausencia de peso: Álvaro Montero no estará disponible por haber sido convocado por la selección de Colombia para disputar un amistoso internacional frente a Perú en Miami el miércoles 7 de octubre, apenas dos días antes del compromiso doméstico.

Cuál es la probable formación de Boca para recibir a Unión en la Bombonera

Para saltar al campo de juego este viernes frente a Unión de Santa Fe, la alineación probable del Xeneize estaría conformada por: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

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