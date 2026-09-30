WhatsApp presenta los nuevos controles parentales para adolescentes: cómo funcionan

Son fáciles de configurar, con un único PIN y alertas claras para mantener informados a los padres. Y como cada familia es distinta, los controles parentales para adolescentes son totalmente opcionales. Los padres eligen cuánto acompañamiento necesita su hijo(a) adolescente, y pueden ajustar o desactivar los controles en cualquier momento. Incluso con los controles activados, los mensajes y llamadas personales de su hijo(a) adolescente siguen siendo privados y están protegidos con cifrado de extremo a extremo. Nadie fuera del chat, ni siquiera WhatsApp, puede verlos ni escucharlos.
Para saber más sobre cómo configurar los controles parentales para adolescentes y otras formas en que los padres pueden acompañar la experiencia de su familia en WhatsApp, podés visitar el Centro de ayuda.
Los nuevos controles parentales para adolescentes en WhatsApp
- Definir configuraciones de privacidad, como quién puede ver la foto de perfil del adolescente o agregarlo a grupos
- Recibir notificaciones cuando ingrese o salga de un grupo, o cuando uno de sus grupos crezca significativamente
- Establecer cómo utiliza los Canales y quién puede ver sus actualizaciones de Estado
- Elegir entre la configuración predeterminada para mayores de 13 años de Meta AI o una opción más estricta de “Contenido limitado”