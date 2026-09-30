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WhatsApp presenta los nuevos controles parentales para adolescentes: cómo funcionan

A medida que los adolescentes crecen, también cambia la forma en que se comunican. Mirá cuáles son los nuevos controles parentales en WhatsApp.

WhatsApp presenta los nuevos controles parentales para adolescentes: cómo funcionan. (Foto: Gentileza Prensa)

WhatsApp presenta los nuevos controles parentales para adolescentes: cómo funcionan. (Foto: Gentileza Prensa)

Este miércoles 30 de septiembre de 2026 se presentaron los controles parentales para adolescentes en WhatsApp: un conjunto de herramientas flexibles y opcionales que las familias pueden configurar en el servicio de mensajería de acuerdo a sus necesidades.

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WhatsApp refuerza la seguridad y protección de las cuentas para Android y iOS. (Foto: Gentileza Prensa)

Los padres podrán elegir la configuración de privacidad adecuada para su hijo(a) adolescente, como quién puede ver su foto de perfil o agregarlo a grupos. Si el adolescente quiere ajustar alguna de esas opciones, necesitará la aprobación de su padre o madre mediante un PIN definido por ellos.

Para estar al tanto de con quién se escribe su hijo(a), los padres recibirán una notificación cuando entre o salga de un grupo, y cuando un grupo del que forma parte crece de forma significativa. Los padres también podrán decidir cómo usa los Canales, de quién puede ver actualizaciones de Estado y quién puede ver las suyas. De la misma manera, podrán definir la experiencia más adecuada para su hijo(a) adolescente en Meta AI, eligiendo la configuración predeterminada para mayores de 13 años o una opción más estricta de "Contenido limitado".

Además, se están construyendo estos controles paso a paso, con base en lo que las familias suelen decir. Todos estos controles están diseñados para favorecer conversaciones abiertas entre padres y adolescentes sobre cómo usar WhatsApp, manteniendo privados los mensajes personales de todos.

Son fáciles de configurar, con un único PIN y alertas claras para mantener informados a los padres. Y como cada familia es distinta, los controles parentales para adolescentes son totalmente opcionales. Los padres eligen cuánto acompañamiento necesita su hijo(a) adolescente, y pueden ajustar o desactivar los controles en cualquier momento. Incluso con los controles activados, los mensajes y llamadas personales de su hijo(a) adolescente siguen siendo privados y están protegidos con cifrado de extremo a extremo. Nadie fuera del chat, ni siquiera WhatsApp, puede verlos ni escucharlos.

Para saber más sobre cómo configurar los controles parentales para adolescentes y otras formas en que los padres pueden acompañar la experiencia de su familia en WhatsApp, podés visitar el Centro de ayuda.

Los nuevos controles parentales para adolescentes en WhatsApp

  • Definir configuraciones de privacidad, como quién puede ver la foto de perfil del adolescente o agregarlo a grupos
  • Recibir notificaciones cuando ingrese o salga de un grupo, o cuando uno de sus grupos crezca significativamente
  • Establecer cómo utiliza los Canales y quién puede ver sus actualizaciones de Estado
  • Elegir entre la configuración predeterminada para mayores de 13 años de Meta AI o una opción más estricta de “Contenido limitado”

En pocas palabras

  • Nuevos controles parentales: WhatsApp implementó herramientas opcionales para que las familias configuren la privacidad de los adolescentes.
  • Funcionalidades clave: Permiten gestionar quién puede ver la foto de perfil, agregar a grupos y el uso de Canales o Meta AI.
  • Comunicación familiar: Los controles buscan fomentar conversaciones abiertas y mantener privados los mensajes personales con cifrado de extremo a extremo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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