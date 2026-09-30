WhatsApp presenta los nuevos controles parentales para adolescentes: cómo funcionan

Son fáciles de configurar, con un único PIN y alertas claras para mantener informados a los padres. Y como cada familia es distinta, los controles parentales para adolescentes son totalmente opcionales. Los padres eligen cuánto acompañamiento necesita su hijo(a) adolescente, y pueden ajustar o desactivar los controles en cualquier momento. Incluso con los controles activados, los mensajes y llamadas personales de su hijo(a) adolescente siguen siendo privados y están protegidos con cifrado de extremo a extremo. Nadie fuera del chat, ni siquiera WhatsApp, puede verlos ni escucharlos.

Para saber más sobre cómo configurar los controles parentales para adolescentes y otras formas en que los padres pueden acompañar la experiencia de su familia en WhatsApp, podés visitar el Centro de ayuda.

Los nuevos controles parentales para adolescentes en WhatsApp