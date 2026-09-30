¿Un Nazca argentino? Investigan una formación extraña a 3.000 metros de altura en el corazón de los Andes

Los arqueólogos locales consideran que - de ser cierto - se trata de un hallazgo inédito para Mendoza. Una de las hipótesis es que pueda corresponder a un espacio ceremonial del período incaico o incluso a una etapa anterior. También se analiza si pudo tener una función estacional o ritual.

La investigación forma parte de ArqueoAndes y contará con especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo, IANIGLA-CONICET y la Universidad de Jaén. Durante la expedición se realizarán relevamientos de alta precisión, estudios geoquímicos, trabajos con drones, teledetección y análisis arqueológicos para determinar su antigüedad y función.

De la pantalla al terreno, ¿un descubrimiento excepcional?

Hace poco más de un año, un geólogo no pudo contener una mezcla de asombro y emoción por lo que le revelaba la pantalla de su computadora. Mirando los mapas y relevamientos satelitales de la Cordillera de los Andes, encontró una figura que lo paralizó: Le dio toda la sensación de ser un glifo, a más de 3.000 metros de altura, en la "cordillera del Tigre, en Mendoza.

Un glifo es una figura de gran tamaño que se encuentra sobre la superficie. En este caso, una pirca, que es un muro o pared rústica construida con piedras apiladas en seco. Tan grande es su forma, que combina unos círculos con unas líneas rectas, que es perfectamente visible desde el espacio y por eso, Gobbi pudo encontrarlas en el relevamiento que hizo de la cordillera con Google earth. Entonces se movilizó para conseguir el apoyo necesario para ir a comprobar su veracidad.

Una expedición hispanoargentina detrás del misterio en los Andes

Ese misterioso conjunto de estructuras de piedra descubierto en la cordillera andina del Tigre, en Mendoza, será investigado por un equipo de arqueólogos de Argentina y España. El sitio podría tratarse de un geoglifo, aunque los especialistas todavía deben determinar cuándo fue construido, quiénes lo utilizaron y cuál era su función. La particular disposición de las estructuras llamó su atención y lo llevó a intentar llegar hasta el lugar para comprobar qué había allí.

Carlos Gobbi, el andinista que llegó hasta el sitio

Después de localizar la posible estructura desde Google Earth, Gobbi emprendió una primera expedición en septiembre de 2025. Sin embargo, las condiciones meteorológicas y las dificultades propias de la cordillera le impidieron alcanzar el objetivo. En noviembre volvió a intentarlo, pero nuevamente tuvo que abandonar el ascenso.

Finalmente, en febrero de este año consiguió llegar después de una travesía de cuatro días, prácticamente sin agua y sin conexión telefónica. Allí encontró estructuras pétreas lineales que formaban corredores y pasillos, además de montículos construidos con piedras apiladas.

Algunas de esas estructuras superan los 30 metros de longitud. Gobbi fotografió el lugar y posteriormente mostró las imágenes a los arqueólogos Cristina Prieto-Olavarría y Horacio Chiavazza, quienes advirtieron que se trataba de un sitio particularmente singular.

Dónde está y por qué podría ser un geoglifo

La estructura se encuentra en una zona de acceso extremadamente complejo y con escasa disponibilidad de agua. Precisamente por sus características y por la disposición de las piedras, los investigadores consideran que podría tratarse de un geoglifo. Estas construcciones son figuras o formas de grandes dimensiones realizadas directamente sobre el terreno o mediante la colocación de piedras.

Sin embargo, los especialistas todavía no pueden confirmar nada certeza absoluta. Las fotografías obtenidas por Gobbi no permiten establecer por sí solas ni la antigüedad ni el propósito de las estructuras.

Una posible conexión con el Imperio Inca

Una de las hipótesis que será estudiada plantea que las estructuras podrían estar vinculadas con el período incaico, entre los siglos XV y XVI. No obstante, los investigadores también contemplan la posibilidad de que sean anteriores o posteriores. Otra alternativa es que el lugar haya funcionado como un campamento estacional. La falta de agua y las dificultades para acceder al sitio hacen poco probable, según los investigadores, que haya sido un asentamiento permanente.

Además, Gobbi no encontró cerámicas, restos de alimentos ni otros materiales arqueológicos en la superficie que permitan confirmar una ocupación prolongada.

La expedición que buscará revelar el misterio

En diciembre, una expedición conjunta de especialistas argentinos y españoles volverá a subir a la cordillera para estudiar el lugar directamente. La investigación forma parte de Arqueoandes, un proyecto destinado a analizar cómo las sociedades del pasado transformaron el paisaje de alta montaña de los Andes.

El equipo realizará relevamientos de alta precisión, prospecciones a pie, estudios geoquímicos, trabajos con drones, teledetección y análisis geoarqueológicos.

Los investigadores también buscarán reconstruir cómo era el ambiente cuando las estructuras fueron utilizadas, incluyendo la disponibilidad de agua y las condiciones climáticas.

La expedición podría determinar si el misterioso conjunto de piedras es realmente un geoglifo y, sobre todo, revelar qué sociedad lo construyó y qué significado tuvo en uno de los sectores más inaccesibles de la cordillera mendocina.