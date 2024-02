Se supo cómo Nicole Neumann se enteró que su hija Indiana no quiere volver a vivir con ella

Indiana aún prefiere seguir viviendo con su papá, y pese a que cambió todo, ella no quiere dejar esa casa y esto se lo dicen a Nicole las dos hermanitas Allegra y Sienna. Ellas fueron las encargadas de decirle a la mamá que la mayor no se siente a gusto con lo que pasa en su casa y no quiere volver.

Nicole Neumann atraviesa su nuevo embarazo y está, según sus allegados, segura que en algún momento todo con su hija cambiará y volverá.