A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
INDIGNADO

Fernando Burlando explotó con todo y apuntó a los responsables del robo a Pampita

En Lape Club Social Informativo, Fernando Burlando fue contundente al referirse al robo que sufrió la modelo y conductora, Pampita.

22 sept 2025, 13:12
Fernando Burlando explotó con todo y apuntó a los responsables del robo a Pampita
Fernando Burlando explotó con todo y apuntó a los responsables del robo a Pampita

Fernando Burlando explotó con todo y apuntó a los responsables del robo a Pampita

En las últimas horas se conoció la triste noticia sobre un robo en la casa de Barrio Parque de Carolina Pampita Ardohain. Según informaron, los delincuentes habrían aprovechado que la modelo se encontraba fuera del país para ingresar a su domicilio y sustraer dinero de la caja fuerte, celulares con fotos importantes y diversos objetos de valor. Ahora, Fernando Burlando, abogado y vecino de la bailarina, confirmó que el hecho ocurrió el pasado viernes 19 de septiembre, brindó detalles y explicó los pasos a seguir.

En Lape Club Social Informativo, Burlando expresó su indignación por la falta de seguridad en la zona: "Tendría que ser cuidada con custodia, si entendés de seguridad y no sos un burro, te das cuenta que hay lugares que deben estar doblemente custodiados, porque son lugares que se muestran muy exquisitos para la gente que quiere cometer hechos delictivos".

Leé también

Una nueva pericia reveló la verdadera causa de la muerte de Silvina Luna y complicó a Aníbal Lotocki

Una nueva pericia reveló la verdadera causa de la muerte de Silvina Luna y complicó a Aníbal Lotocki

"Hay una vía atrás, antes yo había organizado una seguridad, le puse una garita, un container. Pusimos desde aire acondicionado hasta pava eléctrica para que tenga la custodia. Alguna tranquilidad teníamos con eso, porque estaban los oportunistas que trataban de pasar. Pero ahora sacaron todo, no sé por qué, habría que preguntarle a la ministra", agregó.

En ese contexto, explicó que detrás de la propiedad se encuentra la vía ferroviaria y, por delante, la presencia policial, aunque aseguró que en ninguno de los dos sectores hay personal de seguridad: "Es como dejar la puerta abierta de una joyería toda la noche. En un banco hay seguridad, acá es lo mismo, hay casas que son seductoras, lamentablemente, para la gente que hace estas cosas".

"Acá en Barrio Parque hay garitas por todos lados, lo que falta es la gente adentro. Sacaron toda la seguridad que tiene que estar, porque es una zona caliente para la inseguridad. Te genera un quilombo bárbaro, porque a cualquiera que le roban acá se arma una noticia nacional", continuó.

De esta manera, se refirió directamente al robo en la casa de Pampita: "Lo que hicieron con Carolina es un desastre, porque no puede ser que una familia esté a merced de seis o siete delincuentes que se meten y son tan estúpidos que dejan armas tiradas por el recorrido en el que ingresaron, se metieron por atrás y se fueron por adelante".

Según Burlando, la "emoción" de los delincuentes al ver que podían llevarse lo que quisieran los llevó a cometer errores como dejar "las armas ahí", algo que consideró típico de un "hecho fácil por falta y ausencia de prevención". Además, subrayó la importancia de que los investigadores trabajen "a fondo", en lugar de realizar una "investigación gomosa".

"Entraron por la parte de las vías y se fueron con la caja fuerte por delante. Me provoca nauseas, me da ganas de vomitar pensar en los ideólogos de la prevención en este país. Estoy re caliente, Carolina tenía las fotos de su hija en ese teléfono, yo ofrezco una recompensa para que devuelvan esos teléfonos, que me llamen con confianza y me los devuelvan", señaló tajante.

Finalmente, sostuvo que prefiere "no dar detalles" porque su intención es capturar a los responsables. También reiteró la recompensa por los teléfonos robados, que Pampita consideró lo más valioso de todo lo sustraído, especialmente porque contenían imágenes de su hija. Burlando además aseguró que los delincuentes no "inutilizaron las cámaras de seguridad", por lo que existen registros del robo dentro de la vivienda.

Embed

¿Qué dijo Pampita del robo a su casa?

Pampita llegó a la Argentina hace unas horas y se refirió este lunes al robo en su vivienda ubicada en Barrio Parque, el cual se produjo mientras se encontraba en España, donde asistió a un importante evento de moda por trabajo.

La modelo y conductora habló sobre el episodio de inseguridad que sufrió en su hogar y confirmó que la investigación está bajo secreto de sumario.

Además, expresó lo que más le dolió perder en el robo, ya que los delincuentes se llevaron teléfonos celulares y tablets que contenían imágenes de su hija Blanca, fallecida en 2012 a los seis años por una neumonía hemorrágica.

"Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos videos y fotos para mí que tienen un valor incalculable", indicó conmovida la modelo y conductora ante las cámaras del canal A24.

En ese sentido, Pampita comentó sobre el episodio: "Y agradecerle a Dios que no estaba ninguno de nosotros ni nadie que trabaja conmigo porque pudo ser un mal momento para todos".

Embed

"Hay secreto de sumario y no puedo dar datos del tema", indicó ante las preguntas sobre lo que sabe hasta el momento del hecho de inseguridad.

Volvió a reiterar su tristeza por el material que se llevaron los delincuentes en los dispositivos robados, que contenían recuerdos de su hija: "Agradecer a Dios y pedirle por esos teléfonos que no puedo encontrar ese material en ningún otro lado, es la verdad".

Pampita también pidió a los periodistas que respeten la privacidad de su hogar: "¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa que hay que cuidar la intimidad de la vivienda?", insistió, y luego se retiró a realizar trámites personales en un vehículo.

Por el momento, no hay detenidos por el hecho, y la Policía continúa trabajando en el análisis de las cámaras de seguridad para identificar a los autores del robo, que serían varias personas.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Fernando Burlando Pampita

Lo más visto