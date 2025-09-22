Fernando Burlando explotó con todo y apuntó a los responsables del robo a Pampita

"Acá en Barrio Parque hay garitas por todos lados, lo que falta es la gente adentro. Sacaron toda la seguridad que tiene que estar, porque es una zona caliente para la inseguridad. Te genera un quilombo bárbaro, porque a cualquiera que le roban acá se arma una noticia nacional", continuó.

De esta manera, se refirió directamente al robo en la casa de Pampita: "Lo que hicieron con Carolina es un desastre, porque no puede ser que una familia esté a merced de seis o siete delincuentes que se meten y son tan estúpidos que dejan armas tiradas por el recorrido en el que ingresaron, se metieron por atrás y se fueron por adelante".

Según Burlando, la "emoción" de los delincuentes al ver que podían llevarse lo que quisieran los llevó a cometer errores como dejar "las armas ahí", algo que consideró típico de un "hecho fácil por falta y ausencia de prevención". Además, subrayó la importancia de que los investigadores trabajen "a fondo", en lugar de realizar una "investigación gomosa".

"Entraron por la parte de las vías y se fueron con la caja fuerte por delante. Me provoca nauseas, me da ganas de vomitar pensar en los ideólogos de la prevención en este país. Estoy re caliente, Carolina tenía las fotos de su hija en ese teléfono, yo ofrezco una recompensa para que devuelvan esos teléfonos, que me llamen con confianza y me los devuelvan", señaló tajante.

Finalmente, sostuvo que prefiere "no dar detalles" porque su intención es capturar a los responsables. También reiteró la recompensa por los teléfonos robados, que Pampita consideró lo más valioso de todo lo sustraído, especialmente porque contenían imágenes de su hija. Burlando además aseguró que los delincuentes no "inutilizaron las cámaras de seguridad", por lo que existen registros del robo dentro de la vivienda.

¿Qué dijo Pampita del robo a su casa?

Pampita llegó a la Argentina hace unas horas y se refirió este lunes al robo en su vivienda ubicada en Barrio Parque, el cual se produjo mientras se encontraba en España, donde asistió a un importante evento de moda por trabajo.

La modelo y conductora habló sobre el episodio de inseguridad que sufrió en su hogar y confirmó que la investigación está bajo secreto de sumario.

Además, expresó lo que más le dolió perder en el robo, ya que los delincuentes se llevaron teléfonos celulares y tablets que contenían imágenes de su hija Blanca, fallecida en 2012 a los seis años por una neumonía hemorrágica.

"Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos videos y fotos para mí que tienen un valor incalculable", indicó conmovida la modelo y conductora ante las cámaras del canal A24.

En ese sentido, Pampita comentó sobre el episodio: "Y agradecerle a Dios que no estaba ninguno de nosotros ni nadie que trabaja conmigo porque pudo ser un mal momento para todos".

"Hay secreto de sumario y no puedo dar datos del tema", indicó ante las preguntas sobre lo que sabe hasta el momento del hecho de inseguridad.

Volvió a reiterar su tristeza por el material que se llevaron los delincuentes en los dispositivos robados, que contenían recuerdos de su hija: "Agradecer a Dios y pedirle por esos teléfonos que no puedo encontrar ese material en ningún otro lado, es la verdad".

Pampita también pidió a los periodistas que respeten la privacidad de su hogar: "¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa que hay que cuidar la intimidad de la vivienda?", insistió, y luego se retiró a realizar trámites personales en un vehículo.

Por el momento, no hay detenidos por el hecho, y la Policía continúa trabajando en el análisis de las cámaras de seguridad para identificar a los autores del robo, que serían varias personas.