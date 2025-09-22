El angustiante pedido de Guillermo, hermano de Pampita, tras el robo: "Recompensa"

"Uno está acompañando y apoyando, cuando pasa algo así tenés una sensación difícil de explicar, que es lo que siente mi hermana", indicó el hermano de la modelo.

Y agregó: "Gracias a Dios lo importante es que no estaban los chicos. Lo que quería detallar es que se llevaron cosas que tienen un valor afectivo que va más allá de lo material, así que si podemos dar con eso nosotros podemos ofrecer una recompensa".

"Son cosas que Caro conserva hace mucho tiempo de mi sobrina, no sirven de nada y para nosotros hoy sirve de todo. Las cosas más preciadas que tenemos, si se puediera recuperar puede haber una recompensa, lo que sea necesario", volvió a reiterar el hermano de Pampita sobre esas imágenes de la pequeña que tanto guardaba.

Y sobre el robo aclaró que hay secerto de sumario y evitó dar demasiadas precisiones: "Caro llegó de viaje por trabajo y se encontró con esto, todo revuelto", indicó.

Qué dijo Pampita luego del robo en su casa

Pampita habló con los medios que la aguardaban en la puerta de su vivienda ubicada en Barrio Parque y mostró toda su angustia por el episodio de inseguridad que vivió y los elementos de valor afectivo que se llevaron los delincuentes con recuerdos de su hija Blanca.

"Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos videos y fotos para mí que tienen un valor incalculable", indicó conmovida la modelo y conductora ante las cámaras del canal A24.

Y en ese sentido remarcó: "Agradecerle a Dios que no estaba ninguno de nosotros ni nadie que trabaja conmigo porque pudo ser un mal momento para todos".

"Hay secreto de sumario y no puedo dar datos del tema", indicó ante las preguntas sobre lo que sabe hasta el momento del hecho de inseguridad.

Antes de retirarse a realizar trámites personales, Pampita volvió a reiterar su tristeza por el material que se llevaron los delincuentes en los teléfonos y tablets robados con videos que tenía como recuerdo de su hija.

"Agradecer a Dios y pedirle por esos teléfonos que no puedo encontrar ese material en ningún otro lado, es la verdad", concluyó la modelo.