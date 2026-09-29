El aumento de ANSES para octubre ya es oficial: cuánto van a cobrar beneficiario de PUAM y AUH

Cuánto aumenta la jubilación mínima de ANSES en octubre

Uno de los cambios centrales para octubre está relacionado con los haberes previsionales. A partir de la aplicación del aumento del 1,66%, la jubilación mínima se ubicará en $435.748,51.

El nuevo importe corresponde al haber previsional básico y constituye la referencia para millones de beneficiarios del sistema. En tanto, quienes perciben el haber máximo pasarán a cobrar hasta $2.932.174,85.

Es importante tener en cuenta que estos valores corresponden al haber actualizado y no contemplan eventuales bonos, refuerzos extraordinarios u otros pagos adicionales que pudieran establecerse por una normativa específica.

De esta manera, para conocer cuánto recibirá efectivamente cada jubilado durante octubre será necesario considerar, además del haber actualizado, si le corresponde algún refuerzo económico y cuál es su situación particular dentro del sistema previsional.

La actualización también impacta en otros conceptos utilizados para determinar distintas prestaciones vinculadas con el sistema de seguridad social.

PUAM y PBU: los nuevos valores que regirán desde octubre

La actualización anunciada por ANSES también alcanza a quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Desde octubre, la PUAM quedará establecida en $348.598,81. Este beneficio representa el 80% del haber mínimo previsional, por lo que su valor se modifica en línea con la actualización de las jubilaciones.

Por otro lado, la Prestación Básica Universal (PBU) quedó fijada en $199.335,05.

Estos importes forman parte de los parámetros previsionales que fueron modificados con la actualización correspondiente a octubre. Al igual que sucede con la jubilación mínima, los valores indicados no incorporan bonos o refuerzos que eventualmente puedan pagarse por separado.

El cambio adquiere relevancia porque la movilidad previsional no modifica únicamente el monto que reciben los jubilados que cobran la mínima, sino que también actualiza distintos valores de referencia utilizados dentro del sistema.

AUH: cuánto se cobrará por hijo en octubre

La actualización también alcanza a las asignaciones que paga ANSES a las familias. Entre ellas se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las prestaciones de mayor alcance dentro del esquema de seguridad social.

A partir de octubre, el valor general de la AUH será de $156.588 por hijo.

El mismo importe corresponderá a la Asignación por Embarazo para Protección Social, que también quedará establecida en $156.588.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad, el nuevo monto será de $509.863.

Para los beneficiarios que residen en las provincias comprendidas dentro de la zona con valores diferenciales, los importes serán superiores. En esos casos, la AUH llegará a $203.565, mientras que la asignación por hijo con discapacidad alcanzará los $662.822.

Estos nuevos valores comenzarán a regir durante octubre y se suman al resto de las modificaciones establecidas por ANSES para el período.

Asignaciones familiares: el monto depende de los ingresos

El incremento también modifica los valores de las asignaciones familiares destinadas a trabajadores registrados.

En estos casos, el importe que corresponde por cada hijo no es idéntico para todas las familias. El monto se determina de acuerdo con el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y el tramo de ingresos en el que se encuentre cada hogar.

Para octubre, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

Primer tramo: familias con ingresos de hasta $1.212.301. La asignación por hijo será de $78.304 .

Segundo tramo: ingresos familiares entre $1.212.301 y $1.777.957. El monto será de $52.821 .

Tercer tramo: ingresos de entre $1.777.957 y $2.052.708. Corresponderán $31.949 .

Cuarto tramo: ingresos familiares entre $2.052.708 y $6.419.726. El importe será de $16.487.

Por lo tanto, el monto que recibe cada familia puede variar de acuerdo con sus ingresos registrados.

El esquema establece además un tope de ingresos familiares de $6.419.726 para acceder a estas asignaciones.

Existe también un límite individual: si alguno de los integrantes del grupo familiar registra ingresos superiores a $3.209.863, el grupo familiar completo queda excluido del beneficio.

Esto significa que no alcanza solamente con observar el ingreso total del hogar. También resulta necesario verificar cuánto percibe individualmente cada integrante, debido al límite establecido para el acceso a las asignaciones familiares.

Monotributistas: cómo quedan las asignaciones por hijo

Los trabajadores incluidos en el Régimen Simplificado también tendrán nuevos valores durante octubre.

En este caso, el importe de la asignación por hijo y de la asignación prenatal se determina según la categoría de monotributo correspondiente.

Para la categoría A, el monto será de $78.304.

Los monotributistas de la categoría B recibirán $52.821.

En tanto, quienes se encuentren comprendidos entre las categorías C y G tendrán un importe de $16.487.

De esta manera, el aumento establecido para octubre también modifica los valores que utilizan los trabajadores independientes incluidos en el régimen simplificado para determinar las asignaciones que les corresponden.

Cuánto paga ANSES por nacimiento, adopción y matrimonio

Las modificaciones de octubre no se limitan a las prestaciones mensuales. ANSES también actualizó los valores correspondientes a las asignaciones familiares de pago único.

Estas prestaciones se otorgan ante determinadas situaciones familiares y tienen un monto específico para cada acontecimiento.

A partir de octubre, los valores serán:

Asignación por Nacimiento: $91.273.

Asignación por Adopción: $545.685.

Asignación por Matrimonio: $136.662.

Ayuda Escolar Anual: $55.672.

En el caso de la adopción, se trata del importe más elevado dentro de este conjunto de prestaciones de pago único. La asignación por matrimonio, nacimiento y la ayuda escolar tienen sus propios valores establecidos en función de la actualización correspondiente.

La Ayuda Escolar Anual, por su parte, constituye un pago destinado a acompañar los gastos vinculados con la escolaridad y se encuentra dentro del esquema de asignaciones administradas por ANSES.

También cambian las bases para los aportes de los trabajadores

La normativa publicada para octubre contempla además modificaciones en los valores utilizados como referencia para los aportes previsionales de los trabajadores en actividad.

La base mínima imponible quedó establecida en $146.759,98.

Por otra parte, el límite máximo de remuneración sobre el cual se aplican los descuentos correspondientes a los aportes obligatorios será de $4.769.631,49.

Estos parámetros son diferentes de los montos que reciben directamente los jubilados o beneficiarios de asignaciones. Se trata de valores vinculados con el sistema de aportes de los trabajadores activos y con la determinación de las contribuciones previsionales.

La actualización de estas bases acompaña la modificación general de los parámetros previsionales que comienza a aplicarse durante octubre.

Por qué ANSES aumenta las prestaciones todos los meses

El incremento de octubre se encuentra relacionado con el mecanismo de movilidad previsional que utiliza como referencia la evolución de los precios.

En este caso, el aumento es del 1,66%, porcentaje asociado a la inflación correspondiente a agosto.

El esquema busca actualizar periódicamente los haberes y prestaciones tomando como referencia la evolución del índice de precios informado por el INDEC. De esta manera, el porcentaje aplicado en octubre surge de un dato de inflación registrado previamente.

Por eso, el porcentaje de aumento no es idéntico todos los meses: cada actualización depende de la variación del índice correspondiente al período que establece el mecanismo de movilidad.

La aplicación de esta fórmula alcanza a diferentes prestaciones y también impacta sobre los valores utilizados para calcular determinadas asignaciones familiares.

Qué hay que tener en cuenta para saber cuánto se cobra en octubre

Aunque ANSES ya estableció los nuevos valores, el monto final que recibirá cada beneficiario puede depender de su situación particular.

En el caso de los jubilados, por ejemplo, es necesario distinguir entre quienes cobran la jubilación mínima, quienes perciben un haber superior y quienes eventualmente tengan derecho a un refuerzo adicional.

En las asignaciones familiares, el cálculo depende de variables como el ingreso del grupo familiar, la cantidad de hijos, la condición laboral y, en determinados casos, la categoría del monotributo.

Para la AUH, también deben contemplarse las características particulares de cada prestación y las condiciones establecidas por ANSES.

Por eso, los montos oficiales funcionan como referencia general, pero no todos los beneficiarios necesariamente recibirán la misma suma en sus cuentas bancarias.

El nuevo esquema de ANSES comienza a regir en octubre

Con la publicación de las resoluciones correspondientes, quedaron formalizados los valores que ANSES aplicará durante octubre de 2026.

El incremento general del 1,66% modifica jubilaciones, pensiones y asignaciones, y lleva la jubilación mínima a $435.748,51.

También establece una PUAM de $348.598,81, una PBU de $199.335,05 y actualiza los importes de la AUH, la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares.

En paralelo, se modificaron los valores correspondientes a nacimiento, adopción, matrimonio y Ayuda Escolar Anual, además de las bases imponibles utilizadas para los aportes de los trabajadores activos.

La actualización de octubre vuelve a poner el foco en el calendario mensual de ANSES, especialmente entre jubilados, pensionados y familias que dependen de las prestaciones sociales para organizar sus ingresos.

El dato central para el próximo mes es que los nuevos valores ya fueron oficializados y comenzarán a aplicarse con los pagos correspondientes a octubre, de acuerdo con el cronograma establecido por el organismo previsional.