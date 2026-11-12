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Martín Menem estimó que la suspensión de las PASO podría avanzar en el Senado en las próximas semanas

El presidente de la Cámara de Diputados se refirió al proyecto de reforma electoral que impulsa el Gobierno y sostuvo que la Argentina no necesita las primarias. Además, habló sobre la agenda legislativa y la visita del papa León XIV.

Martín Menem estimó que la suspensión de las PASO podría avanzar en el Senado en las próximas dos semanas

Martín Menem estimó que la suspensión de las PASO podría avanzar en el Senado en las próximas dos semanas

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió al proyecto del Gobierno para suspender o eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y estimó que la iniciativa podría avanzar en el Senado durante las próximas dos semanas. Según explicó, la decisión dependerá de los acuerdos que se alcancen entre los integrantes de la Cámara alta.

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Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y vice de La Libertad Avanza (Foto: captura de video).

“Es un tema que está en este momento en el Senado y se está trabajando. Yo creo que vamos a poder llegar a suspender las PASO, si Dios quiere. Creo que la Argentina no las necesita, es algo que venimos planteando hace rato”, afirmó en declaraciones a Radio Mitre.

En ese sentido, cuestionó el costo que implica la realización de las primarias para el Estado y sostuvo: “No tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos, entonces vamos a estar cerca para poder suspenderlas o eliminarlas definitivamente y poder avanzar en la reforma electoral”.

Menem señaló que, si bien el Gobierno puede impulsar la iniciativa, la aprobación depende de los votos en el Senado. “Uno puede prometer o anunciar, pero después están las personas que terminan levantando la mano por la afirmativa”, explicó.

Sobre los tiempos del tratamiento, el titular de Diputados expresó: “Yo creo, y es una expresión de deseo, que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores, si se dan todos los parámetros que uno calcula”.

También hizo referencia a las negociaciones necesarias para reunir los apoyos. “Obviamente, son voluntades individuales que se tienen que poner de acuerdo a la misma hora, el mismo día e ir a levantar la mano apoyando esta decisión”, indicó en diálogo con Radio Mitre.

La agenda legislativa del Gobierno

Durante la entrevista, Menem también anticipó algunos de los temas que forman parte de la agenda parlamentaria de La Libertad Avanza para las próximas semanas.

Entre ellos mencionó el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el reclamo argentino por la cuestión Malvinas ante el Tribunal del Mar y el proyecto vinculado con los biocombustibles.

Además, adelantó que el oficialismo buscará avanzar con el Presupuesto y otros asuntos pendientes. “La semana siguiente vamos a estar cerca de trabajar el presupuesto y algunas cosas más que nos están quedando pendientes. Seguramente tendremos extraordinarias”, señaló.

Qué dijo Martín Menem sobre la visita del papa León XIV

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados se refirió a la visita del papa León XIV y a su encuentro con el presidente Javier Milei. En ese contexto, rechazó que las referencias del Pontífice a la pobreza y la desigualdad hayan estado dirigidas específicamente al Gobierno. “Me parece un despropósito politizar la venida del máximo representante de la Iglesia”, sostuvo.

Menem consideró que el mensaje del Papa estuvo dirigido a toda la sociedad argentina y no a un sector político en particular. “Yo creo que nos habló a todos los argentinos; habló para los 47 millones de argentinos, más allá de que no todos sean católicos. Bajó un mensaje clarificador, con mucha sensibilidad. Estuvo, en tiempo real y en todo momento, muy conectado con la realidad argentina”, expresó.

En la misma línea, agregó: “Yo creo que dejó un mensaje para todos, no para una persona en particular, y creo que debemos tomar y llevar adelante eso que nos encomendó como católicos: transmitir la fe, transmitir el Evangelio, volver a realizar los valores de la familia”.

El legislador también mencionó algunas de las palabras del Pontífice que, según dijo, le quedaron presentes después de la visita. “Hubo un par de mensajes que a mí me quedaron grabados; ha dejado algunos mensajes que creo que son dignos de llevar esas acciones adelante en la vida diaria de uno, que seguramente nos van a mejorar como personas y como país”, afirmó.

Finalmente, volvió a rechazar una interpretación política de las palabras del Papa y vinculó su mensaje con la situación económica del país. “Yo no quiero que se politice esto, pero no hay nada más justo, en términos sociales, que sacarle la inflación de la espalda a la gente”, concluyó.

En pocas palabras

  • Suspensión de PASO: Martín Menem estima que el Senado podría avanzar en la suspensión de las primarias en las próximas dos semanas.
  • Agenda legislativa: Se prevé el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y otros asuntos pendientes.
  • Visita papal: Menem rechazó politizar las palabras del papa León XIV sobre pobreza y desigualdad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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