Martín Menem estimó que la suspensión de las PASO podría avanzar en el Senado en las próximas semanas

Sobre los tiempos del tratamiento, el titular de Diputados expresó: “Yo creo, y es una expresión de deseo, que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores, si se dan todos los parámetros que uno calcula”.

También hizo referencia a las negociaciones necesarias para reunir los apoyos. “Obviamente, son voluntades individuales que se tienen que poner de acuerdo a la misma hora, el mismo día e ir a levantar la mano apoyando esta decisión”, indicó en diálogo con Radio Mitre.

La agenda legislativa del Gobierno

Durante la entrevista, Menem también anticipó algunos de los temas que forman parte de la agenda parlamentaria de La Libertad Avanza para las próximas semanas.

Entre ellos mencionó el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el reclamo argentino por la cuestión Malvinas ante el Tribunal del Mar y el proyecto vinculado con los biocombustibles.

Además, adelantó que el oficialismo buscará avanzar con el Presupuesto y otros asuntos pendientes. “La semana siguiente vamos a estar cerca de trabajar el presupuesto y algunas cosas más que nos están quedando pendientes. Seguramente tendremos extraordinarias”, señaló.

Qué dijo Martín Menem sobre la visita del papa León XIV

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados se refirió a la visita del papa León XIV y a su encuentro con el presidente Javier Milei. En ese contexto, rechazó que las referencias del Pontífice a la pobreza y la desigualdad hayan estado dirigidas específicamente al Gobierno. “Me parece un despropósito politizar la venida del máximo representante de la Iglesia”, sostuvo.

Menem consideró que el mensaje del Papa estuvo dirigido a toda la sociedad argentina y no a un sector político en particular. “Yo creo que nos habló a todos los argentinos; habló para los 47 millones de argentinos, más allá de que no todos sean católicos. Bajó un mensaje clarificador, con mucha sensibilidad. Estuvo, en tiempo real y en todo momento, muy conectado con la realidad argentina”, expresó.

En la misma línea, agregó: “Yo creo que dejó un mensaje para todos, no para una persona en particular, y creo que debemos tomar y llevar adelante eso que nos encomendó como católicos: transmitir la fe, transmitir el Evangelio, volver a realizar los valores de la familia”.

El legislador también mencionó algunas de las palabras del Pontífice que, según dijo, le quedaron presentes después de la visita. “Hubo un par de mensajes que a mí me quedaron grabados; ha dejado algunos mensajes que creo que son dignos de llevar esas acciones adelante en la vida diaria de uno, que seguramente nos van a mejorar como personas y como país”, afirmó.

Finalmente, volvió a rechazar una interpretación política de las palabras del Papa y vinculó su mensaje con la situación económica del país. “Yo no quiero que se politice esto, pero no hay nada más justo, en términos sociales, que sacarle la inflación de la espalda a la gente”, concluyó.