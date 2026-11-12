Jubilados: confirman aumento del 1,93% y un bono de $70.000 para noviembre

El refuerzo del bono y su impacto en los ingresos

El bono extraordinario de $70.000 se liquida junto con el calendario de pagos de la ANSES. Al sumar este refuerzo al nuevo haber mínimo garantizado de $444.158,46, ningún jubilado o pensionado del sistema general percibirá en noviembre de 2026 una suma inferior a los $514.158,46 brutos. Para aquellos que superan el haber mínimo pero no alcanzan este techo combinado, la ANSES abona un monto proporcional hasta completar la cifra total garantizada, buscando amortiguar el impacto del costo de vida.

Nuevos parámetros de aportes y contribuciones

La Resolución 304/2026 también determinó los nuevos parámetros salariales para el cálculo de los aportes y contribuciones destinados al financiamiento de la seguridad social. A partir del período devengado noviembre de 2026, la base imponible mínima se establece en $149.592,45 y la base imponible máxima se eleva a $4.861.685,38, en cumplimiento del artículo 9° de la Ley N° 24.241.