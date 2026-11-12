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Jubilados: confirman aumento del 1,93% y un bono de $70.000 para noviembre

La ANSES oficializó un aumento del 1,93% para noviembre destinado a los jubilados y pensionados, el cual se complementará con un bono de $70.000.

La ANSES oficializó un nuevo esquema de actualización para jubilados y pensionados que entrará en vigencia en noviembre.
La ANSES oficializó un nuevo esquema de actualización para jubilados y pensionados que entrará en vigencia en noviembre.

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó a través de la Resolución 304/2026 de la ANSES un nuevo esquema de actualización para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que entrará en vigencia en noviembre de 2026. Esta medida busca complementar los ingresos de los jubilados y pensionados, especialmente aquellos con haberes más bajos.

Leé también Aumento, bono de $70.000 y el aguinaldo: cuánto cobrarían en diciembre los jubilados de ANSES
Cuánto cobrarían en diciembre los jubilados de ANSES (Foto: A24.com).

El porcentaje de incremento aplicable se fijó en un 1,93%, respondiendo al dato inflacionario de septiembre del corriente año. Esta actualización impacta directamente sobre la totalidad de las escalas previsionales y asignaciones vinculadas al sistema nacional, definiendo nuevos valores para las prestaciones básicas y los topes de cobro.

Además de la actualización ordinaria por movilidad, el Gobierno Nacional ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo previsional busca fortalecer el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos del escalafón, liquidándose de manera conjunta con el calendario habitual de pagos.

Detalles de la actualización de haberes en noviembre

Con la entrada en vigencia de los nuevos valores, las prestaciones básicas y los topes de cobro para noviembre de 2026 quedaron estructuradas de la siguiente manera: el haber mínimo garantizado asciende a $444.158,46, mientras que el haber máximo alcanza los $2.988.765,82. La Prestación Básica Universal (PBU) se actualiza a $203.182,22 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% del haber mínimo, se determina en $355.326,77.

El refuerzo del bono y su impacto en los ingresos

El bono extraordinario de $70.000 se liquida junto con el calendario de pagos de la ANSES. Al sumar este refuerzo al nuevo haber mínimo garantizado de $444.158,46, ningún jubilado o pensionado del sistema general percibirá en noviembre de 2026 una suma inferior a los $514.158,46 brutos. Para aquellos que superan el haber mínimo pero no alcanzan este techo combinado, la ANSES abona un monto proporcional hasta completar la cifra total garantizada, buscando amortiguar el impacto del costo de vida.

Nuevos parámetros de aportes y contribuciones

La Resolución 304/2026 también determinó los nuevos parámetros salariales para el cálculo de los aportes y contribuciones destinados al financiamiento de la seguridad social. A partir del período devengado noviembre de 2026, la base imponible mínima se establece en $149.592,45 y la base imponible máxima se eleva a $4.861.685,38, en cumplimiento del artículo 9° de la Ley N° 24.241.

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