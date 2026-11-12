Testosterona baja: cómo detectarla, cuándo puede ser una señal de alerta y qué hacer para aumentarla

1. Cuanta más testosterona, siempre es mejor

Sanagustín aclara que el organismo necesita mantener un equilibrio hormonal y que tener más testosterona no significa obtener mayores beneficios. Cuando se incorpora testosterona desde el exterior o se estimula en exceso su producción, el cuerpo puede reducir su síntesis natural y activar la enzima aromatasa, que transforma parte de la testosterona sobrante en estrógenos.

Según explica el especialista, este proceso puede provocar ginecomastia (aumento del tejido mamario en los hombres) y retención de líquidos. También advierte que los niveles excesivos pueden elevar la presión arterial y el colesterol LDL, lo que incrementaría el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares e infartos.

Entre otros posibles efectos, menciona la fatiga muscular, la sobrecarga hepática y renal, la irritabilidad, los episodios de agresividad, las alteraciones del sueño y la atrofia testicular, que puede comprometer la fertilidad.

2. Una testosterona alta vuelve a la persona más agresiva

De acuerdo con el médico, mantener la testosterona en valores elevados, pero dentro de los rangos fisiológicos normales, no provoca agresividad en personas sanas.

En esos niveles, la hormona puede favorecer la confianza individual y la agilidad para tomar decisiones. En cambio, el especialista señala que la agresividad está relacionada con factores culturales, el entorno y la personalidad.

Sanagustín atribuye esta creencia a la interpretación de experimentos realizados en roedores, a los estereotipos culturales sobre la masculinidad y al fenómeno conocido como Roid Rage. Este último se observa en personas que abusan de esteroides anabolizantes o testosterona sintética en dosis superiores a las fisiológicas.

3. Solo los hombres necesitan testosterona

La testosterona también se produce en las mujeres, principalmente en los ovarios y las glándulas suprarrenales. Según explica Sanagustín, cumple funciones importantes en el mantenimiento de la energía, la vitalidad, la salud ósea, la regulación del peso, el estado de ánimo, la memoria y el deseo sexual.

Sus niveles pueden verse comprometidos después de la menopausia, ante una insuficiencia suprarrenal o en determinadas condiciones, como el síndrome de ovario poliquístico.

4. Los suplementos aumentan la testosterona por sí solos

El médico advierte que los suplementos comerciales no representan un atajo para elevar los niveles de testosterona. Si una persona tiene valores hormonales dentro de los parámetros normales, consumir estos productos no necesariamente aumentará su masa muscular ni mejorará su libido.

Según Sanagustín, pueden contribuir de manera indirecta cuando permiten corregir deficiencias específicas de micronutrientes esenciales, como vitamina D, zinc o magnesio. Sin embargo, no reemplazan una alimentación adecuada, el descanso y la actividad física.

5. El ejercicio por sí solo es suficiente para optimizar los niveles

El entrenamiento de fuerza, especialmente mediante ejercicios compuestos como sentadillas, peso muerto y press de banca, puede generar aumentos temporales de testosterona. Lo mismo ocurre con las rutinas de alta intensidad.

Sin embargo, Sanagustín señala que el ejercicio por sí solo no alcanza para mantener niveles hormonales adecuados. El sobreentrenamiento y la actividad cardiovascular excesiva pueden provocar una disminución de la producción hormonal.

Para consolidar sus beneficios, destaca la importancia de combinar el entrenamiento con una recuperación adecuada, descanso, control del estrés y una alimentación que incluya grasas saludables.

6. El estrés y la falta de sueño solo afectan en situaciones extremas

El especialista sostiene que tanto el estrés cotidiano como la falta moderada de descanso pueden alterar el perfil hormonal.

Según explica, el estrés crónico eleva el cortisol, una hormona que interfiere en la síntesis de testosterona. También lo relaciona con procesos inflamatorios y con una mayor resistencia a la insulina, que puede favorecer la hiperglucemia y el daño vascular.

Por otra parte, Sanagustín advierte que dormir menos de seis horas diarias puede reducir los niveles de testosterona después de una semana de privación del sueño. Esto se relaciona con que, según señala, una parte importante de la liberación hormonal ocurre durante el descanso nocturno, especialmente en determinadas fases del sueño.

7. La testosterona baja se detecta inmediatamente

El descenso de testosterona suele producirse de manera progresiva. Por eso, sus primeras manifestaciones pueden pasar inadvertidas o confundirse con el cansancio habitual, la depresión o los cambios asociados al envejecimiento.

Sanagustín destaca la importancia de identificar estas señales a tiempo para implementar modificaciones en el estilo de vida y evaluar la necesidad de otras intervenciones.

8. No se necesita un análisis de laboratorio para confirmar el diagnóstico

Los síntomas por sí solos no son suficientes para determinar si una persona tiene niveles bajos de testosterona.

El médico explica que manifestaciones como la disminución del deseo sexual o la fatiga crónica también pueden estar relacionadas con otras condiciones, como alteraciones tiroideas, deficiencia de vitamina D o apnea del sueño.

Por este motivo, considera indispensable realizar un análisis de sangre para confirmar el diagnóstico.

9. La testosterona baja solo afecta a la libido

La testosterona interviene en distintas funciones del organismo, por lo que su deficiencia no se limita a la salud sexual.

Además de una posible disminución del deseo sexual o dificultades de erección, Sanagustín señala que los niveles bajos pueden alterar la función de la insulina, reducir la densidad ósea y la masa muscular, afectar el rendimiento cognitivo y deteriorar el estado de ánimo.

10. La soja y las verduras crucíferas reducen drásticamente la testosterona

El especialista desmiente que el consumo de soja o de vegetales como el brócoli, la coliflor y las coles de Bruselas reduzca drásticamente los niveles de testosterona en los seres humanos.

Aunque la soja contiene isoflavonas, conocidas como fitoestrógenos, Sanagustín sostiene que los estudios muestran que su consumo moderado dentro de una alimentación habitual no altera significativamente el perfil hormonal.

Lo mismo ocurre con los compuestos presentes en las verduras crucíferas, que no generan cambios hormonales relevantes.

Cuáles son los síntomas de la testosterona baja

Sanagustín divide las manifestaciones clínicas de los niveles bajos de testosterona en tres grandes grupos:

Área física y sexual:

Disminución del deseo sexual.

Trastornos de la erección.

Pérdida de masa muscular.

Caída del vello corporal.

Dolores articulares.

Menor transpiración durante la actividad física, relacionada con una baja tasa metabólica.

Área emocional y cognitiva:

Falta de motivación.

Irritabilidad y ansiedad.

Estados depresivos.

Dificultades de memoria y concentración.

Área metabólica y cardiovascular:

Resistencia a la insulina.

Dificultad para perder peso.

Aumento de la grasa corporal.

Mayor predisposición a la osteoporosis.

Elevación del colesterol LDL.

Hipertensión arterial y mayor riesgo cardiovascular.

Cómo se diagnostica la testosterona baja y qué análisis hay que realizar

Para confirmar un posible déficit hormonal, Sanagustín señala que es necesario realizar análisis de sangre y respetar determinadas condiciones para obtener resultados confiables.

Horario de extracción: recomienda realizar la toma de muestra entre las 7 y las 10 de la mañana, cuando las concentraciones hormonales suelen ser más elevadas. También aconseja repetir el análisis después de dos a cuatro semanas para descartar fluctuaciones pasajeras.

Los principales marcadores que deben evaluarse son:

Testosterona total: mide la cantidad global de hormona circulante en la sangre.

Testosterona libre: evalúa la fracción disponible para actuar en los tejidos.

SHBG: es la globulina fijadora de hormonas sexuales y permite determinar qué proporción de testosterona se encuentra unida a esta proteína.

LH y FSH: son hormonas producidas por la hipófisis que ayudan a identificar si el origen de la alteración es testicular o hipofisario.

Marcadores complementarios: estradiol, prolactina, cortisol y vitamina D.

Cuáles son los valores normales de testosterona

Sanagustín detalla los siguientes rangos de referencia:

Hombres: testosterona total entre 300 y 1000 ng/dL y testosterona libre entre 5 y 25 pg/mL

Mujeres: testosterona total entre 15 y 70 ng/dL y testosterona libre entre 0,5 y 3,5 pg/mL.

El especialista enfatiza que los resultados de laboratorio deben interpretarse junto con los síntomas y la evaluación clínica de cada paciente.

Las 7 causas que pueden favorecer el descenso de testosterona

Según Sanagustín, la disminución progresiva de los niveles de testosterona en la población responde a una combinación de siete factores vinculados con los hábitos y el estilo de vida contemporáneo:

Disruptores endocrinos: la exposición a contaminantes ambientales, plásticos y pesticidas presentes en el aire, el agua y los alimentos puede interferir en la síntesis hormonal.

Estrés crónico: el aumento sostenido del cortisol favorece procesos inflamatorios sistémicos.

Falta de descanso y luz azul: el uso nocturno de pantallas y los turnos rotativos pueden perjudicar la calidad del sueño y afectar la producción hormonal.

Mala alimentación: el consumo excesivo de ultraprocesados, azúcares refinados y grasas trans, junto con una ingesta insuficiente de grasas saludables, puede perjudicar el equilibrio hormonal.

Sedentarismo: la falta de actividad física y de estímulos musculares de resistencia.

Obesidad: el exceso de tejido graso incrementa la actividad de l enzima aromatasa, que transforma la testosterona en estrógenos.

Poca exposición solar: puede favorecer la deficiencia de vitamina D, especialmente en personas que pasan gran parte del día en espacios cerrados.

Cómo aumentar la testosterona de forma natural

El cuidado del sueño es fundamental para mantener correctamente los niveles de tetosterona.

Sanagustín propone una serie de medidas relacionadas con la alimentación, el ejercicio y el descanso para favorecer el equilibrio hormonal sin recurrir directamente a medicamentos o inyectables.

Controlar el porcentaje de grasa corporal: mantener niveles saludables. El especialista propone un rango de entre el 10% y el 18% en hombres y del 18% al 25% en mujeres.

Mejorar la alimentación: priorizar grasas saludables, como las presentes en la palta, los frutos secos y el aceite de oliva, además de proteínas de calidad y micronutrientes como zinc, magnesio y vitamina D. También recomienda reducir el consumo de azúcares y ultraprocesados.

Realizar entrenamiento de fuerza: incorporar pesas o ejercicios de calistenia entre dos y tres veces por semana, con movimientos compuestos. Se puede complementar con actividad cardiovascular moderada, como caminar a buen ritmo, nadar o andar en bicicleta, evitando el sobreentrenamiento.

Controlar el estrés y mejorar el sueño: procurar dormir entre siete y nueve horas por noche y mantener horarios regulares. También propone practicar técnicas de relajación, respiración u oración.

Reducir la exposición a determinados tóxicos: utilizar recipientes de vidrio o acero inoxidable en lugar de plástico, evitar cosméticos con parabenos o fragancias artificiales y eliminar el consumo de alcohol y tabaco.

Mantener una exposición solar moderada: incorporar momentos al aire libre para favorecer la síntesis natural de vitamina D.

Cuándo se indica un tratamiento de reemplazo de testosterona

La Terapia de Reemplazo de Testosterona (TRT) consiste en administrar testosterona desde el exterior para compensar una producción insuficiente del organismo. Según explica Sanagustín, puede aplicarse mediante inyectables, habitualmente cada una a tres semanas, o a través de geles, cremas, parches e implantes.

El especialista señala que este tratamiento se indica cuando existen síntomas importantes y al menos dos análisis de sangre que confirman valores de testosterona total inferiores a 300 ng/dL, acompañados de testosterona libre baja.

En qué casos no se recomienda la terapia con testosterona

Sanagustín advierte que el tratamiento con testosterona sintética no está indicado para todas las personas. Entre las situaciones en las que desaconseja su utilización menciona:

Personas con niveles normales o levemente reducidos que no presentan síntomas importantes.

Quienes buscan únicamente aumentar la masa muscular por motivos estéticos o mejorar el rendimiento deportivo.

Hombres con hiperplasia prostática benigna o cáncer de próstata.

Pacientes que desean preservar su fertilidad, ya que la testosterona administrada desde el exterior puede suprimir la producción hormonal propia y disminuir el recuento de espermatozoides.

Personas con policitemia, antecedentes de eventos cardiovasculares o trombosis.

Por último, el médico remarca que cualquier intervención hormonal debe realizarse bajo estricta supervisión profesional y con controles periódicos de laboratorio.