Furor en Netflix por el estreno de su nueva comedia romántica y dura menos de 2 horas

Freddie, a quien interpreta Happy Jankell, representa prácticamente lo contrario. Es una mujer urbana, trabajadora y acostumbrada a disfrutar de una vida mucho más dinámica. Su personalidad y sus prioridades parecen estar muy alejadas de las de su hermana.

Sin embargo, un acontecimiento inesperado las llevará a intercambiar sus vidas durante las semanas previas a las fiestas navideñas. Cada una tendrá que enfrentarse a una realidad que hasta ese momento solamente conocía desde afuera.

La experiencia no será únicamente una oportunidad para descubrir las dificultades de la otra. También las obligará a cuestionar las decisiones que tomaron y el camino que eligieron seguir.

La sinopsis oficial de Netflix adelanta que ambas encontrarán el amor en lugares inesperados: "Con ganas de un cambio de aire, una joven citadina que trabaja duro y ama divertirse intercambia vidas con su hogareña hermana en Navidad, lo que desata un inesperado caos".

La elección de Félice y Happy Jankell resulta especialmente interesante. Al tratarse de hermanas reales, existe una relación personal previa que puede aportar naturalidad a las escenas compartidas. La película, además, aprovechará ese vínculo para construir una historia que gira alrededor de la familia, las diferencias y la posibilidad de comprender a quienes tenemos más cerca.

El elenco principal de El intercambio navideño

Félice Jankell

Happy Jankell

Christian Fandango

Celie Sparre

Anastasios Soulis

Maria Kulle

Dag Malmberg

Bengt Braskered

Lisa Hu Yu

Bahar Pars

Una comedia romántica sueca que quiere conquistar al público navideño

El intercambio navideño llegará acompañada de varios elementos que explican el interés de Netflix por esta producción. Cuenta con un audiolibro de éxito como punto de partida, dos protagonistas que son hermanas en la vida real y un director que conoce bien el funcionamiento de las producciones de la plataforma.

La estrategia combina una historia de alcance universal con una identidad local muy marcada. El intercambio de vidas, las relaciones familiares y los romances inesperados son ingredientes conocidos por el público internacional, pero esta vez estarán desarrollados desde una perspectiva sueca.

Y hay un elemento que permanecerá en el centro de toda la propuesta: dos hermanas que tendrán que descubrir si la vida que siempre imaginaron para la otra es realmente tan diferente de la propia.

Tráiler oficial de El intercambio navideño en Netflix