El desgarrador mensaje de Nicolás Cabré tras la muerte de su hermano mayor: "Jamás te voy a olvidar"

La despedida continuó con una frase que resumió el enorme vínculo entre ambos: "Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto".

Por último, junto a una foto en la que aparece con su hermano, Cabré cerró su homenaje con unas palabras tan simples como contundentes: "Te amo y nunca jamás te voy a olvidar".

Qué contó Nicolás Cabré sobre el difícil momento de salud que atraviesa

Nicolás Cabré volvió a dejar en claro que el running es una parte esencial de su vida y, en esta ocasión, se propuso un nuevo desafío: correr la maratón de Berlín. Aunque enfrenta una lesión en la columna y distintos dolores, el actor continúa entrenando y transmitió un mensaje de constancia y superación.

En sus redes sociales, compartió un video en el que aparece corriendo en cinta y escribió con honestidad sobre las dificultades que suelen acompañar sus preparaciones. “Cada vez que entrené para un maratón me lesioné”, confesó el artista, que ya conoce de primera mano lo exigente que resulta llegar en condiciones a una competencia de este nivel.

Lejos de ver el dolor como un obstáculo, Cabré lo asumió como parte del proceso. “Entonces para variar y para no perder la costumbre, estoy entrenando para Berlín con una lesión en la columna y mil dolores, aceptando que las cosas casi nunca son como uno quiere, son como tocan”, continuó, mostrando su determinación.

Y cerró con una reflexión que resume su vínculo con el running: “En mi caso parece que los maratones si no duelen no valen. Por eso se entrena igual, buscándole la vuelta. Y si Berlín tiene que doler, dolerá porque no pienso bajar los brazos, no vale bajar los brazos”.