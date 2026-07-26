A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TRISTEZA

El desgarrador mensaje de Nicolás Cabré tras la muerte de su hermano mayor: "Jamás te voy a olvidar"

Nicolás Cabré atraviesa un profundo dolor tras la muerte de su hermano Duilio y compartió en redes una emotiva despedida.

26 jul 2026, 21:00
Banner seguínos en google Primicias Ya
CABRÉ Y SU HERMANO
CABRÉ Y SU HERMANO

Nicolás Cabré atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su hermano mayor, Duilio, de 47 años. La noticia obligó a suspender la función de Ni media palabra, la obra que el actor protagoniza y dirige, además de interrumpir la gira de prensa que tenía prevista en Uruguay.

En medio del profundo dolor por la pérdida, Cabré eligió sus redes sociales para despedir a Duilio con unas sentidas palabras. "Me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy". A continuación, recordó los 46 años que compartieron y le dedicó un mensaje cargado de emoción: "Con todo el dolor del mundo, voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años".

Leé también

El conmovedor mensaje de Nicolás Cabré por los 13 años de Rufina: "Es hermoso verte..."

El conmovedor mensaje de Nicolás Cabré por los 13 años de Rufina: “Es hermoso verte...”

Duilio, quien se desempeñaba como taxista, ocupaba un lugar muy importante en la vida del actor. Al recordarlo, Cabré destacó todo lo que su hermano hizo a lo largo de los años y expresó: "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón".

Luego, habló del vacío que deja su partida y de las personas que Duilio ya no tenía a su lado: "Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí, lamentablemente, tener que extrañarte".

La despedida continuó con una frase que resumió el enorme vínculo entre ambos: "Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto".

Por último, junto a una foto en la que aparece con su hermano, Cabré cerró su homenaje con unas palabras tan simples como contundentes: "Te amo y nunca jamás te voy a olvidar".

Qué contó Nicolás Cabré sobre el difícil momento de salud que atraviesa

Nicolás Cabré volvió a dejar en claro que el running es una parte esencial de su vida y, en esta ocasión, se propuso un nuevo desafío: correr la maratón de Berlín. Aunque enfrenta una lesión en la columna y distintos dolores, el actor continúa entrenando y transmitió un mensaje de constancia y superación.

En sus redes sociales, compartió un video en el que aparece corriendo en cinta y escribió con honestidad sobre las dificultades que suelen acompañar sus preparaciones. “Cada vez que entrené para un maratón me lesioné”, confesó el artista, que ya conoce de primera mano lo exigente que resulta llegar en condiciones a una competencia de este nivel.

Lejos de ver el dolor como un obstáculo, Cabré lo asumió como parte del proceso. “Entonces para variar y para no perder la costumbre, estoy entrenando para Berlín con una lesión en la columna y mil dolores, aceptando que las cosas casi nunca son como uno quiere, son como tocan”, continuó, mostrando su determinación.

Y cerró con una reflexión que resume su vínculo con el running: “En mi caso parece que los maratones si no duelen no valen. Por eso se entrena igual, buscándole la vuelta. Y si Berlín tiene que doler, dolerá porque no pienso bajar los brazos, no vale bajar los brazos”.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nicolás Cabré

Lo más visto