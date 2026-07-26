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El inesperado plan de Mariana Nannis ante su delicada situación económica

En Infama, Karina Iavícoli contó el posible proyecto de Mariana Nannis en Italia y lo vinculó con las versiones sobre su delicada situación económica.

26 jul 2026, 19:57
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mariana nannis 2
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Mariana Nannis podría estar evaluando un cambio importante en su vida. Así lo contó Karina Iavícoli en Infama (América TV), donde reveló un dato que despertó especulaciones sobre un posible traslado de la mediática a Italia. Según la periodista, Nannis habría mostrado interés en una particular propuesta inmobiliaria en la región de Puglia.

Todo comenzó cuando Iavícoli contó al aire que descubrió el perfil de Maxi Manso, un argentino que se instaló en Italia y se dedica, entre otras cosas, a asesorar a quienes buscan comprar y remodelar propiedades en esa zona. "Vieron que ahora está como de moda, y está buenísimo, si vos querés comprarte una casa en algún lugar del mundo, están esas historias de que por cinco euros me compro una casa y la tenés que refaccionar e irte a vivir al lugar", comenzó diciendo la periodista en el ciclo conducido por Marcela Tauro.

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Luego, la panelista relató cómo llegó hasta una interacción que llamó especialmente su atención y que vinculó directamente con la mediática. "Hay un argentino, viste cuando vos buscás, a mí me gusta mucho ver remodelaciones de casa de acá, de afuera, y el algoritmo te va llevando. Se llama Maxi Manso, le escribí, no me contestó. Argentino, abogado, y en la zona de la Puglia, en Italia, el lugar soñado, si los hay, él, cerca de Lecce, compró una casa y la hizo nueva, espectacular. Entonces me pongo a ver los comentarios de la gente. Él es mentor también. O sea, si nosotros quisiésemos ir a Lecce, comprar una casa, remodelarla, deberíamos asesorarnos con él. Y leo un mensaje de alguien que le pide la mentoría, ¿y quién le escribió? Porque yo lo que interpreto es que, como ella ya tiene algunas situaciones en el lugar donde estaba viviendo, tal vez se quiera ir a vivir ahí: Mariana Nannis", reveló Iavícoli.

La periodista aseguró además que volvió a revisar la publicación y que el comentario ya no estaba disponible. "Volví a rechequear, y me parece que ella borró el mensaje. Por suerte yo rápidamente había sacado la foto". Ante la posibilidad de que Nannis ya hubiera avanzado con el asesoramiento, Tauro lanzó: "Porque ya debe tener la mentoría".

Por el momento, no está confirmado si la mediática realmente planea mudarse o invertir en Italia. Sin embargo, Iavícoli dejó abiertas ambas posibilidades: "Tal vez los planes de Mariana Nannis son irse de Marbella a Lecce, o quiere invertir", agregó.

La versión cobra especial interés luego de que, varios meses atrás, en Sálvese quien pueda (América TV) se hablara de una presunta situación económica delicada de Nannis y de un supuesto trabajo en una parrilla de Marbella.

Cuándo conocerá Mariana Nannis a su nieta Venezia, la hija de Alex Caniggia

La relación entre Alex Caniggia y su madre, Mariana Nannis, quedó quebrada desde el distanciamiento ocurrido en 2023, tras el nacimiento de Venezia, a quien todavía no conoció por decisión de sus padres. Después de casi tres años, el mediático finalmente dio pistas sobre cuándo podría producirse ese esperado encuentro.

Una vez más, Alex dejó claro que no existe vínculo con su madre. Con un tono resignado, recordó que siempre priorizó a su familia y que no olvida el episodio en el que fueron echados del departamento a días de que naciera la bebé. “Con mi vieja, obvio, no tengo relación”, aseguró. Y agregó sobre esa distancia: “Desde ese largo episodio nunca supe más nada”.

Durante una entrevista con Puro Show (El Trece) y otros medios, surgió el rumor de que Nannis había estado cerca de la casa de su hijo. Ante eso, Melody Luz reaccionó con firmeza: “¡¿Qué hacías en nuestra casa?! Ja, ja. A mí me lo contaron y dije por favor, no”. Y remató con un contundente: “¡Que no se acerque!”.

Luego, Melody expresó su postura con claridad: “Me da pena que no tengan relación, pero si es una persona que no está estabilizada, prefiero que no la tenga cerca”.

Finalmente, la bailarina sostuvo que si Venezia en algún momento pide conocer a su abuela, “va a tener todo el derecho de conocerla”. Alexander, por su parte, cerró con una definición tajante sobre cómo sería ese primer encuentro: “Para mí no es familia. Llegado el momento lo tendré que hablar con Venezia, pero por ahora no”.

     

 

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