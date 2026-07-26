El inesperado plan de Mariana Nannis ante su delicada situación económica

Por el momento, no está confirmado si la mediática realmente planea mudarse o invertir en Italia. Sin embargo, Iavícoli dejó abiertas ambas posibilidades: "Tal vez los planes de Mariana Nannis son irse de Marbella a Lecce, o quiere invertir", agregó.

La versión cobra especial interés luego de que, varios meses atrás, en Sálvese quien pueda (América TV) se hablara de una presunta situación económica delicada de Nannis y de un supuesto trabajo en una parrilla de Marbella.

Cuándo conocerá Mariana Nannis a su nieta Venezia, la hija de Alex Caniggia

La relación entre Alex Caniggia y su madre, Mariana Nannis, quedó quebrada desde el distanciamiento ocurrido en 2023, tras el nacimiento de Venezia, a quien todavía no conoció por decisión de sus padres. Después de casi tres años, el mediático finalmente dio pistas sobre cuándo podría producirse ese esperado encuentro.

Una vez más, Alex dejó claro que no existe vínculo con su madre. Con un tono resignado, recordó que siempre priorizó a su familia y que no olvida el episodio en el que fueron echados del departamento a días de que naciera la bebé. “Con mi vieja, obvio, no tengo relación”, aseguró. Y agregó sobre esa distancia: “Desde ese largo episodio nunca supe más nada”.

Durante una entrevista con Puro Show (El Trece) y otros medios, surgió el rumor de que Nannis había estado cerca de la casa de su hijo. Ante eso, Melody Luz reaccionó con firmeza: “¡¿Qué hacías en nuestra casa?! Ja, ja. A mí me lo contaron y dije por favor, no”. Y remató con un contundente: “¡Que no se acerque!”.

Luego, Melody expresó su postura con claridad: “Me da pena que no tengan relación, pero si es una persona que no está estabilizada, prefiero que no la tenga cerca”.

Finalmente, la bailarina sostuvo que si Venezia en algún momento pide conocer a su abuela, “va a tener todo el derecho de conocerla”. Alexander, por su parte, cerró con una definición tajante sobre cómo sería ese primer encuentro: “Para mí no es familia. Llegado el momento lo tendré que hablar con Venezia, pero por ahora no”.