¿Volvieron? La frase de Marcelo Tinelli sobre Milett Figueroa que generó sospechas

Cuál fue la llamativa frase de Milett Figueroa tras su acercamiento con Marcelo Tinelli

Tras semanas de especulaciones y versiones encontradas sobre el vínculo entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, la modelo peruana volvió a hablar del conductor y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación. Lo hizo en PrimiciasYa (América TV), donde detalló cómo es hoy la relación y respondió sobre una eventual segunda oportunidad.

El tema se disparó cuando Damasia Ochoa mostró un intercambio reciente en redes sociales. En una publicación de Milett en Instagram, Tinelli comentó: “Muy hermosa, siempre”, acompañado de un corazón, gesto que generó rumores de acercamiento.

Más adelante, Milett dialogó con el ciclo conducido por Marina Calabró y Luis Ventura, donde confirmó que volvió a tener contacto con Tinelli. “Hablamos por el tema de la notaría, de que iba a venir aquí también para hacer lo del documento. Y, bueno, para atender las cosas también bien, o sea, estar tranquilos porque, de hecho, en toda pareja existen discusiones y eso fue lo que pasó”, explicó.

La modelo aseguró que, tras regresar a Perú, lograron recomponer el diálogo. Ante la consulta de Ochoa sobre si el comentario afectuoso de Tinelli en redes implicaba un intento de acercamiento, Milett respondió con una frase que llamó la atención: “Hay un cariño, por supuesto”.

En ese momento, Calabró recordó una entrevista reciente al conductor, donde mencionó espontáneamente a su expareja. Milett replicó: “La reportera era peruana, por eso le dijo: ‘Eres de Perú. Amo Perú, justo estoy hablando con Milet’”, evocando las palabras de Tinelli.

El clima se tensó cuando Calabró le recordó las declaraciones que Milett había hecho en Perú sobre el final de la relación. “Vos hablaste de una decepción, yo vi todo lo que dijiste, te vi en todos los programas de Perú, todos. Hablaste de un problema de deslealtad, hablaste de una decepción, diste a entender que podría haber habido una infidelidad si bien no usaste la palabra. Y lo que uno se pregunta es si hoy evaluás una vuelta, si podrías volver con Marcelo. Viste que la realidad es dinámica”, le planteó.

Con cautela, Milett respondió: “Bueno, chicos, ahorita he venido por un tema legal, no he venido para comentarles sobre mi vida personal”. Ante la insistencia de Calabró, que le dijo “No me lo negás. Si fuera un no, me dirías: ‘No vuelvo ni loca’”, la modelo mantuvo la reserva.

Más adelante, Marcela Coronel le preguntó qué había sentido al escuchar rumores que vinculaban a Tinelli con Rossana Almeyda. Milett fue tajante: “Nada, chicos, yo no voy a comentar absolutamente nada. Mi tema aquí es con mi abogado, la notaría, y de otras cosas no puedo hablar, no puedo comentarles, porque de hecho lo único que puedo decirles es que está todo muy bien con Marcelo y suficiente”.

Así, dejó en claro que, aunque prefiere mantener la discreción sobre su vida sentimental, el vínculo con el conductor hoy transita un momento cordial.