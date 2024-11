Se supo quién será el conductor de los Oscars 2025: ¡Es fan de la Argentina!

El icónico comediante y conductor Conan O’Brien fue elegido para conducir la 97.ª edición de los Oscars, que se celebrará el 2 de marzo de 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Este será el primer evento de este tipo que liderará O’Brien, conocido por su distintivo humor y una carrera de décadas en televisión, que incluye éxitos como Late Night with Conan O’Brien y The Tonight Show with Conan O’Brien.