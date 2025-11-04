Tras un lunes de verano, el SMN emitió una alerta amarilla y naranja para el AMBA y 7 provincias

Alertas amarilla y naranja: qué significan

El SMN mantiene vigente una alerta amarilla para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte de la provincia, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño o interrupción momentánea de actividades cotidianas.

En simultáneo, se declaró una alerta naranja para el centro bonaerense -que incluye Tandil, Las Flores, 9 de Julio, Olavarría, Pehuajó, Guaminí y General Villegas-, donde podrían desarrollarse tormentas fuertes o localmente severas, con precipitaciones de entre 50 y 80 milímetros, ráfagas superiores a los 90 km/h, y caída de granizo de tamaño variable.

La alerta naranja también rige para sectores de Mendoza, San Luis, el sur de Córdoba, el norte de La Pampa y el sur de Santa Fe, donde se espera un comportamiento similar.

Zonas más comprometidas

Entre las áreas bajo vigilancia meteorológica se encuentran:

Provincia de Buenos Aires: Tandil, Olavarría, 9 de Julio, Bolívar, Pehuajó, Las Flores, Saladillo, General Villegas, Daireaux y Guaminí.

Córdoba: La Carlota, Río Cuarto y Laboulaye.

San Luis: Villa General Roca, La Toma, Concarán y San Martín.

Santa Fe: sur y centro de la provincia, especialmente Rosario y alrededores.

Mendoza y La Pampa: tormentas dispersas con ráfagas intensas.

Santa Cruz y Tierra del Fuego: alerta por vientos del sudoeste de hasta 90 km/h.

En total, ocho provincias están bajo advertencia por tormentas o vientos fuertes.

El pronóstico para el martes en el AMBA

Pronóstico del tiempo

Para este martes, el SMN anticipa una máxima de 25°C y una mínima de 19°C en la Ciudad de Buenos Aires, con probabilidad de tormentas aisladas por la mañana y fuertes lluvias hacia la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación se ubica entre el 40% y el 70%, con vientos predominantes del norte y noreste.

Se espera que las tormentas comiencen a perder intensidad recién en la madrugada del miércoles, cuando ingrese aire más frío y seco.

Qué pasará en los próximos días

Según el informe extendido del SMN, el miércoles se presentará más estable, con cielo parcialmente nublado y una notoria baja de temperatura, con máximas de entre 20 y 22°C.

Sin embargo, el alivio sería temporal: el jueves volvería la humedad, con posibles lluvias aisladas hacia la tarde y una nueva chance de tormentas hacia el fin de semana.

Recomendaciones oficiales

El SMN recordó una serie de medidas preventivas para quienes se encuentren en zonas con alerta meteorológica:

Permanecer bajo techo durante la tormenta y evitar actividades al aire libre.

No refugiarse debajo de árboles ni postes de luz , ya que pueden caer o atraer rayos.

Desenchufar artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

En caso de encontrarse viajando, detener el vehículo en un lugar seguro y permanecer dentro con las ventanillas cerradas.

Si hay ingreso de agua en viviendas, cortar el suministro eléctrico para evitar accidentes.

Para las zonas bajo alerta por viento (sur del país), se recomienda asegurar objetos sueltos, evitar transitar por áreas con riesgo de caída de ramas y no realizar actividades náuticas o de montaña hasta que se levante la advertencia.

Impacto en el resto del país

El cambio de masa de aire también traerá variaciones térmicas marcadas. En el norte argentino, provincias como Tucumán, Salta y Jujuy seguirán registrando máximas cercanas a los 34°C, mientras que en Santiago del Estero y La Rioja se esperan temperaturas de hasta 36°C.

En contraste, el sur patagónico experimentará mínimas de 5°C y ráfagas de hasta 90 km/h, especialmente en Tierra del Fuego y Santa Cruz.

En la zona cuyana, Mendoza y San Juan rondarán los 25°C, con tormentas aisladas y descenso de la temperatura hacia la noche.