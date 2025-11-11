La China Suárez decidió exponer su verdad: se conoció cuándo y dónde hablará públicamente

image

¿La China Suárez le copia los looks a Antonela Roccuzzo?

Anoche, Antonela Roccuzzo volvió a enamorar a las redes sociales con un look que combinó elegancia, sencillez y sofisticación. La esposa de Lionel Messi posó con un top negro y un pantalón del mismo tono, dejando ver parte de su abdomen, y completó el conjunto con sandalias de plataforma y una cartera negra de Chanel que aportó el toque final de distinción.

El estilo de Antonela sigue fiel a su impronta: minimalista, delicado y moderno. Una vez más dejó en claro por qué es una de las figuras más imitadas dentro del ambiente fashion argentino. Desde las botineras hasta las influencers del estilo urbano, muchas buscan replicar esa elegancia natural que la distingue y que logra con combinaciones simples, aunque cuidadosamente elegidas.

image

Incluso la China Suárez, reconocida por su estética versátil y audaz, parece haberse inspirado en su estilo en más de una oportunidad. Sin embargo, el encanto de Antonela resulta difícil de igualar. Su capacidad para equilibrar sobriedad y sensualidad, junto con una elección impecable de prendas básicas, convierte cada uno de sus looks en una declaración de moda aspiracional.

El total black elegido por Roccuzzo funciona como un lienzo neutro que realza los accesorios. En este caso, las sandalias de plataforma aportan altura y modernidad, mientras que la cartera Chanel introduce un guiño de lujo sin recargar el conjunto. Todo responde a una máxima que ella aplica con naturalidad: menos es más.

Este look confirma una vez más por qué Antonela Roccuzzo es considerada un ícono de estilo. Sus elecciones, simples pero refinadas, inspiran a quienes buscan un equilibrio entre elegancia y comodidad. Aunque muchos intenten imitarla, su sello personal sigue siendo inconfundible: la verdadera elegancia no necesita estridencias, solo confianza y buen gusto.