Tras meses de estar en boca de todos por su relación con Mauro Icardi y su nueva vida en Turquía, La China Suárez tomó la decisión de hablar en un medio local.
11 nov 2025, 14:24
La China Suárez decidió exponer su verdad: se conoció cuándo y dónde hablará públicamente
Anoche, La China Suárez volvió a ser noticia tras llegar a la Argentina junto a Mauro Icardi por motivos laborales y familiares, generando una gran repercusión en el mundo del espectáculo. Según informó Fede Bongiorno en X, la actriz romperá el silencio en el programa de streaming Antes que Nadie (Luzu TV).“La China Suárez será la invitada mañana en #AntesQueNadie por LUZU TV”, adelantó el influencer en sus redes, refiriéndose a la artista que regresó al país para promocionar su nueva película La hija del fuego y traer a sus hijos, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.
Actualmente, Eugenia está instalada en Turquía junto al delantero del Galatasaray y sus tres hijos, pero aprovechó su paso por Buenos Aires para instalarse temporalmente en “la casa de los sueños”, desde donde compartió imágenes en sus redes mostrando su felicidad por volver a la Argentina. Además, anticipó que hablará públicamente en el ciclo conducido por Diego Leuco.
El viaje coincidió con un nuevo capítulo en su mediático enfrentamiento con Wanda Nara. Luego del cruce por el bolso edición limitada de Louis Vuitton que Icardi le habría regalado, la China redobló la apuesta al mostrar una nueva cartera que el futbolista le obsequió, en una actitud que muchos interpretaron como una provocación hacia la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).
En un video que publicó en sus historias de Instagram, la actriz se muestra abriendo el regalo mientras dice: “Falta muy poquito para nuestro primer aniversario. ¡Ay, desde Milán!, no puede ser más linda...”. Luego, agregó otro mensaje en el mismo clip: “Casi un año ya. Te amo. ¿Podré tener un novio más generoso y lindo?”. El posteo, que rápidamente se viralizó, podría volver a encender la furia de Wanda, quien continúa reclamando la cuota alimentaria de las hijas que tuvo con Mauro Icardi.
¿La China Suárez le copia los looks a Antonela Roccuzzo?
Anoche, Antonela Roccuzzo volvió a enamorar a las redes sociales con un look que combinó elegancia, sencillez y sofisticación. La esposa de Lionel Messi posó con un top negro y un pantalón del mismo tono, dejando ver parte de su abdomen, y completó el conjunto con sandalias de plataforma y una cartera negra de Chanel que aportó el toque final de distinción.
El estilo de Antonela sigue fiel a su impronta: minimalista, delicado y moderno. Una vez más dejó en claro por qué es una de las figuras más imitadas dentro del ambiente fashion argentino. Desde las botineras hasta las influencers del estilo urbano, muchas buscan replicar esa elegancia natural que la distingue y que logra con combinaciones simples, aunque cuidadosamente elegidas.
Incluso la China Suárez, reconocida por su estética versátil y audaz, parece haberse inspirado en su estilo en más de una oportunidad. Sin embargo, el encanto de Antonela resulta difícil de igualar. Su capacidad para equilibrar sobriedad y sensualidad, junto con una elección impecable de prendas básicas, convierte cada uno de sus looks en una declaración de moda aspiracional.
El total black elegido por Roccuzzo funciona como un lienzo neutro que realza los accesorios. En este caso, las sandalias de plataforma aportan altura y modernidad, mientras que la cartera Chanel introduce un guiño de lujo sin recargar el conjunto. Todo responde a una máxima que ella aplica con naturalidad: menos es más.
Este look confirma una vez más por qué Antonela Roccuzzo es considerada un ícono de estilo. Sus elecciones, simples pero refinadas, inspiran a quienes buscan un equilibrio entre elegancia y comodidad. Aunque muchos intenten imitarla, su sello personal sigue siendo inconfundible: la verdadera elegancia no necesita estridencias, solo confianza y buen gusto.