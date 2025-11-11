ANSES lanzó un reintegro de $120.000 para jubilados: cómo funciona y de qué modo conseguirlos

El sistema funciona de manera acumulativa: cada vez que el beneficiario paga una compra con su tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobra la jubilación o pensión, se le aplica un porcentaje de devolución que varía según el rubro.

Los porcentajes confirmados son los siguientes:

10% de reintegro en supermercados y farmacias , sin tope por operación.

20% de devolución en artículos de perfumería y limpieza.

5% adicional para quienes realicen las compras utilizando la aplicación BNA+ del Banco Nación.

Además, los usuarios que mantienen saldo en la app BNA+ pueden obtener una remuneración del 32% anual sobre montos de hasta $500.000, lo que representa un beneficio complementario para quienes administran sus haberes desde esa plataforma.

Comercios adheridos: dónde se puede usar la tarjeta

El listado de comercios participantes puede consultarse en el sitio oficial del programa www.anses.gob.ar/anses-comercios.

Entre los adheridos se encuentran:

Las principales cadenas de supermercados y autoservicios del país.

Grandes farmacias y perfumerías con presencia nacional.

Tiendas de productos de limpieza y artículos de primera necesidad.

El beneficio no está limitado a una sola marca o cadena: participan miles de comercios locales distribuidos en todas las provincias, incluyendo negocios de cercanía que acepten tarjetas de débito de los bancos adheridos.

ANSES_pensiones

Cómo se acreditan los reintegros

Los reintegros se realizan automáticamente, sin necesidad de inscripción ni solicitud previa.

Cuando el jubilado efectúa una compra con la tarjeta de débito donde cobra su haber, el sistema registra la operación y acredita el monto correspondiente en un plazo máximo de 48 horas en la misma cuenta.

El dinero devuelto puede usarse libremente, tanto para retirar en efectivo como para realizar nuevas compras.

Requisitos para acceder al beneficio

Para recibir los reintegros, los jubilados y pensionados deben cumplir con tres condiciones básicas:

Cobrar su haber a través de ANSES.

Realizar las compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se acredita la jubilación o pensión.

Comprar en comercios adheridos al programa “Beneficios ANSES”.

No se requiere ningún trámite adicional ni presentar formularios. Tampoco es necesario tener un monto mínimo de compra.

Un beneficio que complementa otros refuerzos

El programa de reintegros llega en un contexto en el que ANSES también mantiene bonos y refuerzos previsionales para los jubilados de menores ingresos. En noviembre, por ejemplo, los beneficiarios que cobran la jubilación mínima perciben $333.052,70, junto con un bono adicional de $70.000 y el medio aguinaldo en diciembre.

De esta forma, el reintegro de hasta $120.000 actúa como un tercer impulso al ingreso real, permitiendo que muchos jubilados recuperen parte del poder de compra perdido en los últimos meses.

Ejemplo práctico: cómo sumar hasta $120.000

Un jubilado que gasta $60.000 por mes en supermercados, $20.000 en farmacia y $40.000 en perfumería o limpieza podría recibir:

$6.000 de reintegro (10% supermercados)

$2.000 de reintegro (10% farmacia)

$8.000 de reintegro (20% perfumería y limpieza)

$3.000 extra si paga con la app BNA+ (5% adicional)

Total mensual devuelto: $19.000.

Si se mantiene ese nivel de gasto durante varios meses, y se combinan promociones bancarias, el acumulado anual puede superar los $120.000 en reintegros.

Bancos que participan del programa

Los principales bancos públicos y privados del país participan en “Beneficios ANSES”, entre ellos:

Banco Nación

Banco Provincia

Banco de Córdoba (Bancor)

Banco de La Pampa

Banco Patagonia

Banco Credicoop

Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos

Cada entidad puede ofrecer promociones complementarias, por lo que se recomienda verificar en la página del banco las condiciones vigentes.