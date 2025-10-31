En vivo Radio La Red
Pronóstico del tiempo extendido: cómo estará el clima en los próximos meses según el SMN

Para el periodo de noviembre, diciembre y enero, se prevén lluvias por debajo de lo normal en el centro y este del país, y en el oeste de la Patagonia. En cambio, el noroeste tendría un trimestre con mayores precipitaciones.

Cómo estará el clima en los próximos meses según el SMN( Foto: archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico trimestral para noviembre, diciembre y enero, con foco en las precipitaciones y las temperaturas promedio en todo el país. Según el informe, se esperan condiciones neutras del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y variaciones regionales marcadas en las lluvias y el calor durante el verano.

El pronóstico indica que durante el trimestre noviembre-diciembre 2025 y enero 2026 habrá mayor probabilidad de precipitaciones normales o inferiores a lo normal en gran parte del centro y norte del país.

Según el SMN, las zonas más afectadas por la falta de lluvias serían:

  • Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires.
  • También el oeste de Santa Fe y el oeste de la Patagonia muestran tendencia a lluvias escasas.

En tanto, se prevé un comportamiento normal de las precipitaciones en Cuyo y el sur de la Patagonia, mientras que el NOA podría registrar valores superiores a lo normal. Por el contrario, el Litoral argentino tendría probabilidad de lluvias inferiores a la media.

No se descarta la ocurrencia de eventos localmente intensos en el centro y noreste del país a comienzos del período”, advierte el SMN. De continuar el enfriamiento en la región del Pacífico central (zona Niño 3.4), las lluvias tenderían a disminuir sobre la porción oriental del país.

Temperaturas: un verano más cálido que el promedio

En cuanto a la temperatura media, el pronóstico para el mismo trimestre indica valores normales o superiores a lo normal en gran parte del país.

Las zonas con mayor probabilidad de calor por encima del promedio incluyen:

  • Centro-este, norte y noreste argentino, con picos esperables en el sur del Litoral.
  • Cuyo y Patagonia norte también presentarían temperaturas normales a levemente superiores.
  • En el NOA y sur patagónico, se prevén valores dentro del rango normal.

Podrían predominar oscilaciones de corta duración, como olas de calor o frío, especialmente al inicio del trimestre”, detalló el organismo.

Qué significan las categorías “normal”, “inferior” y “superior”

El SMN explica que las categorías se definen a partir de terciles, dividiendo los registros históricos de temperatura y lluvia en tres rangos iguales:

  • Inferior a lo normal: valores por debajo del límite inferior.
  • Normal: valores dentro del rango medio.
  • Superior a lo normal: valores por encima del límite superior.

Por ejemplo, un pronóstico de “precipitación inferior a lo normal” no significa ausencia total de lluvias, sino que el acumulado trimestral estaría por debajo del promedio histórico.

Cómo se elabora el pronóstico

El pronóstico climático trimestral se elabora a partir del análisis combinado de:

  • Modelos globales de simulación del clima,
  • Modelos estadísticos nacionales, y
  • Observaciones oceánicas y atmosféricas que permiten estimar tendencias.

El informe del SMN surge de un consenso entre distintas fuentes y especialistas, y tiene carácter probabilístico, es decir, no predice valores exactos, sino tendencias generales para el trimestre.

El organismo recomienda mantenerse informado con los pronósticos diarios y semanales, ya que estos permiten anticipar eventos meteorológicos de alto impacto como tormentas, olas de calor o frentes fríos.

