Pronóstico del tiempo extendido: cómo estará el clima en los próximos meses según el SMN

Temperaturas: un verano más cálido que el promedio

En cuanto a la temperatura media, el pronóstico para el mismo trimestre indica valores normales o superiores a lo normal en gran parte del país.

Las zonas con mayor probabilidad de calor por encima del promedio incluyen:

Centro-este, norte y noreste argentino, con picos esperables en el sur del Litoral.

Cuyo y Patagonia norte también presentarían temperaturas normales a levemente superiores.

En el NOA y sur patagónico, se prevén valores dentro del rango normal.

“Podrían predominar oscilaciones de corta duración, como olas de calor o frío, especialmente al inicio del trimestre”, detalló el organismo.

Qué significan las categorías “normal”, “inferior” y “superior”

El SMN explica que las categorías se definen a partir de terciles, dividiendo los registros históricos de temperatura y lluvia en tres rangos iguales:

Inferior a lo normal: valores por debajo del límite inferior.

Normal: valores dentro del rango medio.

Superior a lo normal: valores por encima del límite superior.

Por ejemplo, un pronóstico de “precipitación inferior a lo normal” no significa ausencia total de lluvias, sino que el acumulado trimestral estaría por debajo del promedio histórico.

Cómo se elabora el pronóstico

El pronóstico climático trimestral se elabora a partir del análisis combinado de:

Modelos globales de simulación del clima,

Modelos estadísticos nacionales, y

Observaciones oceánicas y atmosféricas que permiten estimar tendencias.

El informe del SMN surge de un consenso entre distintas fuentes y especialistas, y tiene carácter probabilístico, es decir, no predice valores exactos, sino tendencias generales para el trimestre.

El organismo recomienda mantenerse informado con los pronósticos diarios y semanales, ya que estos permiten anticipar eventos meteorológicos de alto impacto como tormentas, olas de calor o frentes fríos.