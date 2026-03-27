Si tenés berenjenas en tu casa, tenés un tesoro oculto para aprovechar en la cocina

Este cambio de mirada no es casual. Responde a una tendencia global que impulsa el consumo responsable y la reducción del desperdicio alimentario. En ese contexto, cada pequeño gesto cuenta.

Por qué la corona de la berenjena es un tesoro oculto

Aunque su sabor puede resultar más intenso o ligeramente amargo, el cáliz de la berenjena tiene un gran potencial culinario. No solo aporta textura, sino que también absorbe muy bien los condimentos, lo que lo convierte en un ingrediente ideal para preparaciones conservadas.

Además, reutilizar esta parte ayuda a:

Disminuir la cantidad de residuos orgánicos en casa

Aprovechar al máximo cada alimento

Incorporar nuevas texturas y sabores a las comidas

Adoptar hábitos más sostenibles sin esfuerzo extra

Este tipo de prácticas, que antes parecían marginales, hoy forman parte de una cocina más consciente y creativa.

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Cómo preparar la corona de la berenjena paso a paso

Primero, hay que lavar muy bien las coronas. Es importante retirar cualquier resto de tierra que pueda quedar entre las hojas verdes. Luego, con un cuchillo, se corta únicamente la punta dura del tallo, manteniendo la forma característica.

Una vez limpias, se colocan en una olla con una mezcla de agua y vinagre en partes iguales. Se agrega una pizca de sal y se lleva a hervor.

Cuando el líquido alcanza el punto de ebullición, se incorporan los cálices y se cocinan durante cinco minutos. El objetivo es que queden tiernos, pero sin perder su estructura.

Después de la cocción, se escurren bien y se dejan enfriar sobre un paño limpio o papel absorbente hasta que estén completamente secos.

El secreto de la preparación está en la conserva

Una vez listas, las coronas están preparadas para transformarse en una conserva llena de sabor. Este paso es clave, ya que permite suavizar su amargor y potenciar sus cualidades.

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En un frasco limpio, se colocan los cálices junto con:

Dientes de ajo

Orégano

Hojas de laurel

Luego, se cubre todo con aceite, preferentemente de oliva, asegurándose de que no queden burbujas de aire. Este detalle es fundamental para una correcta conservación.

El frasco se guarda en la heladera durante al menos 48 horas. En ese tiempo, los sabores se integran y la textura mejora notablemente.

Más allá de la berenjena: una tendencia que crece en las cocinas

Aunque este caso se centra en la berenjena, el concepto puede aplicarse a muchos otros alimentos. Tallos, hojas y cáscaras que antes se descartaban pueden tener una segunda vida en la cocina.

Adoptar este enfoque implica cambiar la forma de pensar y observar los ingredientes. Lo que parecía inútil puede transformarse en algo valioso con un poco de creatividad.