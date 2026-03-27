Si tenés berenjenas en tu casa, tenés un tesoro oculto para aprovechar en la cocina
Si tenés berenjenas en tu casa, tenés un tesoro en tus manos. Descubrí cómo reutilizar su corona y evitar desperdicios.
Si tenés berenjenas en tu casa, tenés un tesoro oculto para aprovechar en la cocina. (Foto: Archivo)
Si tenés berenjenas en tu casa, tenés un tesoro en tus manos. Aunque parezca increíble, una de las partes que la mayoría descarta sin pensarlo (la corona o cáliz) puede convertirse en un recurso útil, nutritivo y hasta delicioso. En tiempos donde reducir el desperdicio se volvió una prioridad, este pequeño detalle marca una gran diferencia en la cocina cotidiana.
Cada vez más personas cambiaron sus hábitos y comenzaron a mirar con otros ojos aquello que antes iba directo a la basura. La cocina actual no solo busca sabor, sino también conciencia. Y en ese camino, la berenjena se posicionó como un ejemplo perfecto de aprovechamiento integral.
El detalle que todos tiran y que puede cambiar tu forma de cocinar
Durante años, la preparación de la berenjena siguió un patrón casi automático. Se lavó, se cortó y se descartó la parte superior sin dudar. Sin embargo, esa “corona” verde que sostiene el fruto es mucho más que un simple sobrante.
En esa estructura se concentrannutrientes y propiedades que muchas veces pasan desapercibidas. Expertos en alimentación sostenible remarcaron que varias partes de frutas y verduras, consideradas residuos, contienen incluso mayor cantidad de fibra que la pulpa principal.
Este cambio de mirada no es casual. Responde a una tendencia global que impulsa el consumo responsable y la reducción del desperdicio alimentario. En ese contexto, cada pequeño gesto cuenta.
Por qué la corona de la berenjena es un tesoro oculto
Aunque su sabor puede resultar más intenso o ligeramente amargo, el cáliz de la berenjena tiene un gran potencial culinario. No solo aporta textura, sino que también absorbe muy bien los condimentos, lo que lo convierte en un ingrediente ideal para preparaciones conservadas.
Además, reutilizar esta parte ayuda a:
Disminuir la cantidad de residuos orgánicos en casa
Aprovechar al máximo cada alimento
Incorporar nuevas texturas y sabores a las comidas
Adoptar hábitos más sostenibles sin esfuerzo extra
Este tipo de prácticas, que antes parecían marginales, hoy forman parte de una cocina más consciente y creativa.
Cómo preparar la corona de la berenjena paso a paso
Primero, hay que lavar muy bien las coronas. Es importante retirar cualquier resto de tierra que pueda quedar entre las hojas verdes. Luego, con un cuchillo, se corta únicamente la punta dura del tallo, manteniendo la forma característica.
Una vez limpias, se colocan en una olla con una mezcla de agua y vinagre en partes iguales. Se agrega una pizca de sal y se lleva a hervor.
Cuando el líquido alcanza el punto de ebullición, se incorporan los cálices y se cocinan durante cinco minutos. El objetivo es que queden tiernos, pero sin perder su estructura.
Después de la cocción, se escurren bien y se dejan enfriar sobre un paño limpio o papel absorbente hasta que estén completamente secos.
El secreto de la preparación está en la conserva
Una vez listas, las coronas están preparadas para transformarse en una conserva llena de sabor. Este paso es clave, ya que permite suavizar su amargor y potenciar sus cualidades.
En un frasco limpio, se colocan los cálices junto con:
Dientes de ajo
Orégano
Hojas de laurel
Luego, se cubre todo con aceite, preferentemente de oliva, asegurándose de que no queden burbujas de aire. Este detalle es fundamental para una correcta conservación.
El frasco se guarda en la heladera durante al menos 48 horas. En ese tiempo, los sabores se integran y la textura mejora notablemente.
Más allá de la berenjena: una tendencia que crece en las cocinas
Aunque este caso se centra en la berenjena, el concepto puede aplicarse a muchos otros alimentos. Tallos, hojas y cáscaras que antes se descartaban pueden tener una segunda vida en la cocina.
Adoptar este enfoque implica cambiar la forma de pensar y observar los ingredientes. Lo que parecía inútil puede transformarse en algo valioso con un poco de creatividad.