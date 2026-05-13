Yanina Latorre expuso detalles explosivos de la reconciliación de Pampita y Martín Pepa: "Fue..."

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Qué dijeron sobre la reconciliación de Pampita y Martín Pepa

Luego de semanas marcadas por rumores de crisis y versiones de distanciamiento, Pampita y Martín Pepa habrían decidido darle una nueva oportunidad a la relación. Previo a lo dicho por Yanina Latorre en SQP (América TV), Alejandro Castelo contó en Intrusos (América TV) detalles del acercamiento entre la modelo y el polista tras la reciente separación.

La confirmación llegó este miércoles, cuando Pepa acompañó a Ardohain a una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, una aparición pública que llamó la atención de todos y alimentó aún más las versiones sobre la reconciliación de la pareja.

"Está Pampita que llegó con Martín Pepa a hacer su ciclo de entrevistas, va a entrevistar a Agustina Cherri y a Nicolás Magaldi. La sorpresa es que llegó con Martín Pepa y ya está dada la reconciliación porque decidió mostrarse con él ante toda la gente de la redacción y el público que se encontraba en la puerta. Se ve que fue un impasse", indicó el periodista desde el móvil para el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Durante la entrevista, también dejó entrever que atraviesa un presente mucho más tranquilo y feliz, dando señales de que la reconciliación con Pepa sería un hecho: “ Estoy bien, pasé unas semanas medias moviditas, pero hoy estoy bien". Y agregó: “ Las cosas se calmaron, cuando hay amor todo se arregla ”.

"Mi vida va cambiando minunto a minuto es como una telenovela mexicana. En este minuto estoy muy bien, muy contenta. Se entiende igual la curiosidad del otro porque la gente porque me tienen cariño y me quieren ver contenta", reconoció.