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Yanina Latorre expuso detalles explosivos de la reconciliación de Pampita y Martín Pepa: "Fue..."

En medio de los crecientes rumores sobre un acercamiento entre Pampita y Martín Pepa, Yanina Latorre sorprendió al dar a conocer información inédita sobre la crisis que atravesó la pareja y los verdaderos motivos que habrían provocado la ruptura.

13 may 2026, 21:13
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Yanina Latorre expuso detalles explosivos de la reconciliación de Pampita y Martín Pepa: Fue...
Yanina Latorre expuso detalles explosivos de la reconciliación de Pampita y Martín Pepa: Fue...

Yanina Latorre expuso detalles explosivos de la reconciliación de Pampita y Martín Pepa: "Fue..."

Yanina Latorre fue una de las periodistas que más información recibió sobre la crisis entre Pampita y Martín Pepa. Con el correr de los días, siguió de cerca cada movimiento de la pareja e intentó reconstruir qué había ocurrido puertas adentro para que la relación volviera a llegar a un punto de quiebre.

Este 13 de abril crecieron los rumores de una posible reconciliación luego de que trascendiera que el polista habría viajado de urgencia para reencontrarse con la modelo e intentar recomponer la relación, una noticia que sorprendió porque la separación parecía definitiva y ambos habían mantenido silencio sobre el conflicto.

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Hoy a la tarde recibo un mensaje: confirmado. Él la acompañó a Infobae, llegaron juntos, tomaron café y él estuvo mientras ella se maquillaba, como si no hubiera pasado nada. Dos locos", comentó la conductora de SQP (América TV) al revelar la información que recibió desde el entorno del canal digital, en medio de la entrevista que Tatiana Schapiro le realizó a Ardohain.

Además, dio detalles sobre la polémica forma en la que se habría producido la separación entre ellos: "Él estaba en Londres después de haber cortado, pero la separación entre ellos fue por teléfono. Después empezaron a correr los rumores. Ella confirma la separación y yo esta semana conté las cositas horribles que él dijo de ella. Cuando Pampita vio todo eso, lo llamó y no quieran saber todo lo que le dijo. El pibe volvió y se debían una charla”.

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Qué dijeron sobre la reconciliación de Pampita y Martín Pepa

Luego de semanas marcadas por rumores de crisis y versiones de distanciamiento, Pampita y Martín Pepa habrían decidido darle una nueva oportunidad a la relación. Previo a lo dicho por Yanina Latorre en SQP (América TV), Alejandro Castelo contó en Intrusos (América TV) detalles del acercamiento entre la modelo y el polista tras la reciente separación.

La confirmación llegó este miércoles, cuando Pepa acompañó a Ardohain a una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, una aparición pública que llamó la atención de todos y alimentó aún más las versiones sobre la reconciliación de la pareja.

"Está Pampita que llegó con Martín Pepa a hacer su ciclo de entrevistas, va a entrevistar a Agustina Cherri y a Nicolás Magaldi. La sorpresa es que llegó con Martín Pepa y ya está dada la reconciliación porque decidió mostrarse con él ante toda la gente de la redacción y el público que se encontraba en la puerta. Se ve que fue un impasse", indicó el periodista desde el móvil para el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Durante la entrevista, también dejó entrever que atraviesa un presente mucho más tranquilo y feliz, dando señales de que la reconciliación con Pepa sería un hecho: “ Estoy bien, pasé unas semanas medias moviditas, pero hoy estoy bien". Y agregó: “ Las cosas se calmaron, cuando hay amor todo se arregla ”.

"Mi vida va cambiando minunto a minuto es como una telenovela mexicana. En este minuto estoy muy bien, muy contenta. Se entiende igual la curiosidad del otro porque la gente porque me tienen cariño y me quieren ver contenta", reconoció.

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