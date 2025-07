Significado de los sueños: ¿Volviste a ver a familiares fallecidos? Cuando los muertos vuelven a visitarnos...

Entre la memoria y el deseo

La memoria tiene su propio lenguaje. Y los sueños, su manera de sanar. Tal vez esa persona vino a decirte que está bien, que sigas tu camino. O simplemente, que te extraña también.

Lo importante es lo que te genera. Si te despertaste con lágrimas, con alivio o con ganas de escribirle aunque ya no esté. Porque ese sueño no es solo un recuerdo: es un puente emocional. Un mensaje que el corazón reconoce, aunque la mente no lo entienda del todo.

Preguntas frecuentes:

¿Por qué sueño tanto con alguien que ya murió?

Tal vez tu duelo aún está activo, o hay algo que necesitás decirle o recibir.

¿Qué significa si en el sueño me habla o me sonríe?

Puede ser un mensaje de paz, o una señal de que su recuerdo te acompaña y sostiene.

¿Es normal despertarse llorando o conmovido después?

Sí, totalmente. El cuerpo reacciona con lo que el alma todavía siente.