Sueños: El mensaje misterioso que no podés leer ¿Qué es lo que significa?

Sueños: Lo que no se dice también pesa

Los sueños tienen esa maña de hablar en clave. Y lo que no podés leer, muchas veces es lo que no querés (o no podés) escuchar. Un mensaje misterioso puede ser eso que te estás diciendo a vos mismo hace rato y no te animás a poner en palabras. O tal vez algo que alguien no te dijo y necesitás saber.