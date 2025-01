La hermana de Icardi hizo impactantes declaraciones sobre Wanda en medio de su romance con la China Suárez

“Respecto a lo de Mauro, somos todos adultos. Él es una figura pública, a mí no me corresponde intervenir en su privacidad, menos cuando hay niños, que se llevan la consecuencia del show. Nos llevamos bárbaro, nunca hubo pelea, por ende, no existió reconciliación”, aseguró la rosarina dando a entender que no hubo ni hay problema alguno con el delantero del Galatasaray.

Al tiempo que sobre la actual relación de su hermano con la ex Casi Ángeles señaló: “A la China la conocí este fin de semana, estuvieron en Rosario y comimos un asado. Es una relación como cualquiera que tiene un familiar en el extranjero. El ruido de alrededor es otra cosa. Tenemos todos buena relación. No es todo tan como se cuenta", y remató asegurando que "Wanda será familia siempre”.

mauro icardi china suarez presentacion familia.jpg

El curioso nombre que eligió Wanda Nara para agendar a Mauro Icardi en su teléfono

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras la separación parece escalar día a día y se van conociendo más detalles a todo momento.

En las últimas horas se filtró una conversación vía WhatsApp entre ambos donde se ve el llamativo nombre con el que la mediática tiene agendado a su ex.

El tema de conversación era puntualmente por sus dos hijas y en la charla ella le recriminaba la actitud que tuvo el futbolista, quien está en pareja con la China Suárez.

wanda nara mauro icardi nombre contacto agenda.jpg

"No dejes pasar tiempo sin ver a tus hijas, no viniste ni a los cumpleaños", le decía Wanda a Mauro. Y también se cruzaron por unos pagos.

Lo que más llamó la atención en las capturas que mostró el programa Puro Show, El Trece, fue la forma en que Wanda agendó a Mauro en su teléfono celular.

"Mauro nenas", decía el nombre del contacto. Ante la consulta de Pampito de por qué lo había agendado así, Pochi comentó sobre el tema: “Me parece que es porque ese es el teléfono que tiene para comunicarse con las hijas”.