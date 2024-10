El desolador reclamo y drástica decisión que tomó Nati Jota con Homero Pettinato: "Me confundí"

"Por qué le escribís a todos menos a mí", le recriminaba Nati Jota a Homero Pettinato. Y él le decía: "Y... Algo habrás hecho". "Ah re, callate, cómo estás?", le respondía ella buena onda.

nati jota homero pettinato.jpg

Al ver que pasaba el tiempo y no recibía respuesta, Nati Jota le advirtió: “No me claves el visto. Sos pelotudo. Te extraño. ¿Por qué le hablás a todos menos a mí? Ya fue, si no, te saco de mi lista mental de amigos y listo, pero todavía te tenía”.

Y al seguir sin tener respuesta de Homero, ella hizo una dura reflexión contra su "ex" amigo. “Te saco de mi lista mental de amigos, ya no me jode no tenerte, pero es feo esperar algo y que no venga, ¿me explico? No tengo problema, a partir de ahora, en que seas simplemente un compañero de laburo".

"Se ve que me confundí. No me enoja, me pone triste. Me ponía. Ahora ya estás en la lista que corresponde y no tenés ese poder sobre mi bienestar”, cerró la influencer indignada con la actitud de él.

nati jota reclamo a homero pettinato.jpg

Nati Jota confesó qué hay detrás de sus sugestivas fotos con Santi Maratea: "Nos encontramos..."

Se hicieron virales las fotografías que la propia Nati Jota compartió en sus redes sociales abrazada a Santi Maratea, lo que inevitablemente generó rumores y suspicacias sobre un posible romance entre ellos, sobre todo teniendo en cuenta que ella le dedicó un "mi amor" en el posteo.

Lo cierto es que los dos influencers se conocen desde hace varios años, cuando ambos comenzaban a hacerse populares en el mundo virtual y apenas dejaban atrás su adolescencia. Pero como en lo que a cuestiones del corazón se refiere todo puede suceder, y mucho más si se tiene presente que los dos están solteros, no resultaría descabellado que hubiera surgido algún tipo de vínculo amoroso entre Nati y Santi.

Así las cosas, consultada por este portal sobre el encuentro y las llamativas postales en cuestión que ella misma compartió en sus Instagram Stories, Nati Jota aclaró que sólo son "re amigos" con Maratea.

Al tiempo que sobre cómo se gestaron las fotos que el mundo virtual rápidamente se encargó de shipearlos, Nati Jota fue clara y concisa al asegurar a PrimiciasYa: "Nos encontramos en el boliche y nos llevamos súper", aseguró sobre la profunda amistad que hay entre ellos y nada más que eso.