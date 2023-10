 Soledad Solaro quebrada: El dolor de resignar el deseo de su vida a los 44 años

“Trato de tomarlo con humor, pero a veces cuesta. Sobre todo ahora. Yo congelé grande, a los 38. Congelé dos veces, la primera la inyecciones para estimular las hormonas no me estaban prendiendo. Y, ahí se te llena un montón de… decís ´uy´y como que tomas conciencia de lo que estás haciendo”, dijo.

“Traté de tomármelo como un trámite corto. Y, ahí me pude poner en el lugar de las mujeres que luchan tanto por ser madres”, sumó.

Pero, sobre el paso del tiempo y quizás la imposibilidad de usarlos, dijo ya más sensible: “Todavía no me animo a decir ´chau, hasta luego´”.

“Sola no me animo a ser mamá”, indicó y agregó emocionada y con la voz quebrada: “Me agarras en el proceso (de resignar la maternidad). En ese proceso que digo ya está. Digo tiempo”.

“Mi prioridad es tener mi compañero, mi pareja, me pasa por ese lado”, concluyó.