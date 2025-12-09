Sopa paraguaya: el clásico que sigue conquistando mesas y que podés hacer en casa

Harina de maíz (no precocida)

Cebollas

Huevos

Leche

Aceite o manteca

Queso fresco o semiduro

Sal

Estos elementos conforman la base con la que se logra la textura clásica: una mezcla densa que, al hornearse, se transforma en una torta esponjosa y llena de sabor. Algunos agregan más o menos queso según preferencia, pero siempre se mantiene la columna vertebral del plato: maíz, cebolla, lácteos y huevos.

Cómo se prepara la sopa paraguaya paso a paso

Aunque la receta puede adaptarse a gustos personales, el procedimiento tradicional suele seguir una estructura bastante uniforme:

Cocinar las cebollas: se cortan en tiras o picadas y se cocinan en aceite o manteca hasta que estén tiernas. Este punto es clave porque define parte del sabor del plato.

Batir los huevos en un bowl amplio.

Incorporar la leche a los huevos e integrar bien.

Agregar la harina de maíz , de a poco, mezclando para evitar grumos.

Sumar las cebollas cocidas y mezclar nuevamente.

Añadir el queso cortado en cubos o rallado, para que se distribuya de manera pareja en la mezcla.

Salpimentar a gusto.

Llevar la preparación a una fuente para horno , previamente aceitada o enmantecada.

Hornear a temperatura moderada (alrededor de 180°C) hasta que la superficie esté dorada y el interior firme.

Una vez lista, la sopa paraguaya se corta en cuadrados o triángulos y se sirve tibia o fría. Su versatilidad permite acompañarla con carnes asadas, estofados, ensaladas o simplemente disfrutarla como un bocado independiente.

Un plato cargado de historia que se mantiene vigente

La sopa paraguaya forma parte del patrimonio gastronómico de Paraguay y se considera uno de sus platos identitarios. Con el tiempo, cruzó al Nordeste argentino, especialmente a Misiones, Corrientes y Formosa, donde se integró a la cultura culinaria regional. Aunque existen diferentes relatos populares sobre su origen, lo que sí está claro es que su sencillez y su adaptabilidad la hicieron trascender generaciones.

Hoy en día sigue siendo una receta que se prepara en hogares, peñas, reuniones familiares y parrilladas. Su bajo costo, sumado a lo nutritiva y rendidora que resulta, la convierten en una opción ideal para mesas grandes sin tanta inversión, algo que también contribuyó a su expansión.

Además, la sopa paraguaya tiene esa cualidad entrañable que caracteriza a los platos tradicionales: no exige perfección, sino cariño y continuidad. Cada familia tiene su forma de hacerla, su textura preferida, su punto de queso ideal. Esa libertad, dentro de una base muy clara, es lo que mantiene viva la receta y la hace seguir viajando entre generaciones.