¿Sos igual a Joaquín Levinton? lanzaron una convocatoria insólita y promete algo inesperado

Aunque no se confirmó si habrá una remuneración económica, la oportunidad de participar de una producción vinculada con una de las bandas más reconocidas del rock argentino ya es un atractivo para los seguidores.

Cómo participar del casting de Turf

La convocatoria se realiza de manera online y está dirigida a mayores de 18 años que tengan algún parecido con Joaquín Levinton y, sobre todo, mucha actitud.

Para postularse, los interesados deben completar un formulario con sus datos personales, explicar por qué serían el Joaquín ideal y adjuntar un video de hasta un minuto. En ese material podrán hacer playback, bailar o imitar al cantante para demostrar que tienen lo necesario para ponerse en su piel.

La inscripción estará abierta hasta el viernes 23 de octubre. Quienes sean preseleccionados serán convocados a una grabación prevista para el miércoles 28, de 10 a 19, en la zona de Colegiales, en la Ciudad de Buenos Aires. Los cupos son limitados.

Por ahora, la banda no confirmó cuándo se estrenará el documental ni cuándo comenzarán las grabaciones definitivas de la remake.

Formada en 1995 en el barrio porteño de Belgrano, Turf construyó una identidad propia dentro de la escena nacional con Joaquín Levinton, Leandro Lopatín, Fernando Caloia y Carlos Tapia, a quienes luego se sumó Nicolás Ottavianelli.

Su debut discográfico llegó en 1997 con Una pila de vida, álbum que incluyó canciones como “Casanova” y contó con la participación de Charly García.

A fines de los años 90 y comienzos de los 2000, el grupo consolidó su popularidad con discos como Siempre libre y Para mí, para vos. De esa etapa surgieron algunos de sus temas más recordados, entre ellos “Loco un poco”, “Cuatro personalidades” y “Yo no me quiero casar, ¿y usted?”.

Con una mezcla de rock alternativo, influencias del britpop y una estética desenfadada, Turf se convirtió en una de las bandas más reconocibles de su generación.

En 2007, las diferencias internas derivaron en una separación y sus integrantes emprendieron distintos proyectos. Sin embargo, en 2014 el grupo volvió a reunirse y retomó su actividad. En 2017 publicó Odisea, con canciones como “Kurt Cobain” y “La canción del supermercado”.

Desde entonces, Turf continuó lanzando música y presentándose en distintos escenarios, con temas nuevos como “Malas decisiones” y una conexión con el público que se mantiene vigente.

Ahora, a 30 años de su nacimiento, la banda apuesta a recuperar uno de sus momentos más emblemáticos con una remake que promete despertar la nostalgia de sus seguidores. Y para eso necesita encontrar al protagonista ideal: alguien que se parezca a Joaquín Levinton, tenga actitud y esté listo para convertirse en el doble más famoso del rock nacional, al menos por un rato.