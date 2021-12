Spotify Wrapped : Bad Bunny fue el artista más escuchado del mundo en el 2021

La canción más reproducida de 2021 a nivel mundial es "Drivers License" de Olivia Rodrigo, con más de 1.100 millones de reproducciones. En el segundo y tercer lugar, respectivamente, están “Montero (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X y “Stay” de Kid Laroi con Justin Bieber.

El álbum más reproducido del año a nivel mundial es "Sour" de Olivia Rodrigo, seguido de "Future Nostalgia" de Dua Lipa y "Justice" de Justin Bieber.

Por último, el podcast más popular a nivel mundial fue "The Joe Rogan Experience", seguido de "Call Her Daddy" y "Crime Junkie".

¿Qué es Spotify Wrapped?

image.png

Desde 2018, cada fin de año Spotify publica un resumen de los artistas y canciones más escuchados por cada usuario. “Tu 2021 en Spotify está acá. Explorá tus canciones, artistas y podcasts favoritos de un año que fue de todo menos normal”, destaca el cartel del inicio de Spotify, que invita a experimentar “stories” y compartir las mismas en redes sociales.

Este contenido te muestra un repaso por el top de tus 5 artistas más escuchados, las 5 canciones más repetidas, tu género musical por excelencia y la cantidad de minutos escuchados.