Significado de los sueños: tu ex volvió a buscarte por chat ¿Es lo que deseas?

Cuando el inconsciente hace “clic” antes que vos

Tal vez tu ex no va a volver jamás. Tal vez ni lo querés más. Pero el mensaje en sueños te conecta con otra cosa: con lo que fue. Con lo que no fue. Con la herida. Con el “¿y si…?”. Porque a veces, más que la persona, lo que extrañás es cómo te sentías cuando te hablaba.

O la forma en que te miraba. O el lugar que ocupabas. Y ese mensaje simbólico te toca justo ahí.

¿Y si lo que querés no es volver, sino cerrar bien?

Muchas veces soñamos con quienes nos dolieron porque quedó algo suelto. Una charla que no tuvimos. Un perdón que no dimos. Una parte nuestra que todavía necesita que nos elijan… aunque sea en sueños.

Ese mensaje onírico puede ser solo eso: tu forma de escribirte a vos misma lo que necesitás leer.

Preguntas frecuentes:

¿Soñar que mi ex me escribe significa que debo hablarle?

No necesariamente. Puede reflejar emociones no resueltas o necesidades internas. No te apures. Escuchate primero.

¿Y si en el sueño me decía que me amaba?

Puede ser una fantasía de reparación. A veces soñamos lo que queríamos oír, no lo que pasó.

¿Esto significa que lo sigo queriendo?

No siempre. Podés extrañar una parte de la historia sin querer volver. El sueño es una puerta emocional, no un mandato.