Sus jefes la critican por vestirse sexy en el trabajo y ella se despachó con una categórica respuesta

Nina Osegueda recurrió a TikTok para compartir un video de sí misma con un vestido negro hasta la rodilla, que sería común para cualquier mujer con un trabajo de oficina.

La mujer cantante de una banda heavy metal en EE.UU. señaló que no importa cuán apropiadamente se vistiera, siempre la reprendían por su apariencia debido a la forma de su cuerpo.

image.png

En el video, otro usuario de TikTok escribe: "Dime algo que te haya enseñado un trabajo que nunca olvidarás".

Y Nina asegura: "Aprendí que no importa qué tan apropiadamente esté vestida, mi cuerpo distrae tanto que nunca estaré vestida lo suficientemente apropiadamente para el lugar de trabajo".

"¡Lamento mucho eso!" En la leyenda del video, que se publicó con el nombre de usuario @ninaosegueda , la mujer confirmó que le habían hablado sobre su ropa en dos trabajos diferentes, informan medios locales.

"Me reprendieron dos veces en dos oficinas diferentes por vestirme así. Así es mi cuerpo, son mis curvas naturales", sostiene la líder del grupo musical A Sound of Thunder.

Más tarde subió un segundo video en el que explicó lo que había sucedido con más detalle y acusó a un jefe de llamar a su atuendo "demasiado sexy" para el lugar de trabajo.

"La primera vez que sucedió, estaba trabajando como entrenadora de software donde enseñaba Adobe a la gente. Me despidieron, y el gerente me dijo que me vestía 'demasiado sexy'", revela.