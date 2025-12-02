"Susurros de ida y vuelta": el regreso más esperado de Ángel Ruiz al Teatro Picadero

En cada función, el público ocupa un rol esencial: participa, se acerca, respira junto a los músicos. Según Ruiz, la dinámica invita incluso a que los espectadores atraviesen el límite físico del escenario, como si ingresaran al salón de una casa donde amigos cantan, conversan y comparten historias.

La improvisación, la sinceridad y los recuerdos personales de los artistas construyen un espectáculo que cambia con cada presentación. “Cada función será distinta, porque cada público lo es. Cada ‘ida’ tendrá su ‘vuelta’”, adelanta el intérprete.

Información de la función

Jueves 11 de diciembre – 22 hs

Teatro Picadero – Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

Entradas disponibles en Plateanet (www.plateanet.com) o en la boletería del teatro.