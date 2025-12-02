"Susurros de ida y vuelta": el regreso más esperado de Ángel Ruiz al Teatro Picadero
Única función: Ángel Ruiz desembarca en el Picadero con su propuesta más personal. Enterate.
Después del éxito internacional de Miguel de Molina al desnudo, el actor y cantante Ángel Ruiz vuelve a la Argentina para presentar, por única función, su nuevo espectáculo “Susurros de ida y vuelta”. La cita será el jueves 11 de diciembre de 2025 a las 22 en el Teatro Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, CABA), acompañado por el maestro Bru Ferri.
El artista describe esta propuesta como una velada de música, emoción y encuentro, construida a partir de un repertorio que lo acompaña desde hace años. En su búsqueda artística, Ruiz asegura haberse sentido llamado por canciones que “tocaban el alma”, piezas cuyas melodías y letras despertaban emociones profundas vinculadas tanto a España como a la Argentina. Ya instalado en Buenos Aires, afirma haber comprendido el origen de esa conexión cultural: “De repente, me sentí en casa; aquellas emociones encontraron su lugar”.
Con Susurros de ida y vuelta, Ruiz rinde homenaje a los autores que marcaron su recorrido, trazando un puente musical entre ambos lados del Atlántico. “La música es el mayor de los puentes imaginables”, señala, destacando su capacidad para unir mundos que comparten una complicidad histórica, afectiva y artística.
El espectáculo se presenta como una experiencia íntima, más cercana a un encuentro que a un recital tradicional. La propuesta busca reducir la distancia entre escenario y público, creando un ambiente cálido y participativo, casi doméstico. Canciones de España, Argentina, México y Cuba se entrelazan en un diálogo donde la emoción es protagonista.
En cada función, el público ocupa un rol esencial: participa, se acerca, respira junto a los músicos. Según Ruiz, la dinámica invita incluso a que los espectadores atraviesen el límite físico del escenario, como si ingresaran al salón de una casa donde amigos cantan, conversan y comparten historias.
La improvisación, la sinceridad y los recuerdos personales de los artistas construyen un espectáculo que cambia con cada presentación. “Cada función será distinta, porque cada público lo es. Cada ‘ida’ tendrá su ‘vuelta’”, adelanta el intérprete.
Información de la función
Jueves 11 de diciembre – 22 hs
Teatro Picadero – Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, CABA