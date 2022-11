"Tengo 3 hijos": la "confesión" de una mujer que terminó con una pareja

La mujer insistió sobre el tema: "Por qué que yo tenga hijos es un problema para ti".

"Porque sé lo que demanda tener un hijo, imagina tres. Me gustan los niños, pero se que son extremadamente dependientes de sus padres". Y agregó: "Y tu debes cumplir tu papel en cuidarlos y hacerlos tu prioridad y pues no quiero participar en eso. Estoy en la fase de viajar, aprovechar mi dinero, en disfrutar, ser feliz sin preocupaciones. Disculpa la sinceridad, pero así es como lo veo, no vale la pena comenzar algo que no llegará a ningún lado".

La contundente respuesta del hombre fue elogiada por algunos, porque tenía sinceridad y espontaneidad, mientras que otros criticaron la poca flexibilidad de la persona.