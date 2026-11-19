Este presente generó malestar en su parcialidad en la antesala del viaje. A la salida de una de las prácticas previas, un grupo de simpatizantes increpó directamente a los futbolistas con un contundente reclamo y una advertencia enfocada en la figura de Leandro Paredes: “Venimos de perder cuatro finales y no puede haber una quinta. Ustedes van a enfrentar a Leandro Paredes, que hizo un gol en la semi y celebró como si fuera la final. Van a jugar contra un equipo aguerrido; si juegan como la Cenicienta no van a ganar nada. Si van y juegan así los vamos a recibir aquí, así que vayan y jueguen como hombres”.

Además de buscar revertir su actualidad deportiva, la final del sábado representa una oportunidad de revancha internacional para Atlético Mineiro, que en la edición anterior de la Copa Sudamericana cayó por penales frente a Lanús en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay. Ahora, con Boca enfrente, el elenco brasileño intentará cambiar su rumbo y dejar atrás aquel antecedente reciente.