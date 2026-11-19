“Él iba atrás con su novia, y adelante iban dos amigos. Estaban yendo a una quinta que ellos tienen en Casares. Se llevaron un susto terrible, estaban en estado de shock. Por suerte no les pasó nada, están bien los cuatro”, explicó.

Por otra parte, Pepe Ochoa reveló que también se comunicó con César Carozza, quien le confirmó que los cuatro ocupantes de la camioneta se encontraban fuera de peligro. “César Carozza me dijo que Felipe está bien, sus amigos y su novia también, no tienen ni un rasguño, la sacaron barata”, agregó.

Durante el relato, el periodista también mostró una fotografía del vehículo después del episodio, detenido sobre la banquina. Aunque la situación generó un enorme susto entre los protagonistas, afortunadamente ninguno de los cuatro sufrió heridas.

Cuál fue el sorpresivo gesto de Felipe Fort en medio de la misa del Papa León XIV que conmovió a los fieles

La presencia de Felipe Fort en la histórica misa que el Papa León XIV celebró en la Argentina no pasó inadvertida. El joven fue uno de los miles de fieles que se acercaron el lunes 9 de noviembre al Monumento de los Españoles, en Palermo, para participar de la ceremonia religiosa. Sin embargo, hubo un particular gesto suyo que rápidamente captó la atención y se viralizó en las redes sociales.

El hijo de Ricardo Fort sorprendió a los presentes al repartir chocolates y alfajores de FelFort entre las personas que se habían congregado para recibir al Sumo Pontífice. Su actitud despertó una ola de comentarios positivos entre los usuarios, que destacaron el gesto solidario del heredero del empresario chocolatero.

Las imágenes de Felipe en medio de la multitud comenzaron a circular por las distintas plataformas digitales y no tardaron en generar repercusión. Muchos celebraron que el joven compartiera los productos de la empresa familiar con quienes habían asistido a presenciar el encuentro religioso.

Uno de los mensajes que más llamó la atención hizo referencia a su acercamiento a la religión y a su decisión personal de bautizarse siendo adulto. "Felipe Fort no fue bautizado de chico, ya siendo mayor eligió la fe y se bautizó. Ayer fue a regalar chocolates de FelFort a la gente que estaba en la misa del Papa León XIV, tipazo", escribió un usuario, resaltando su comportamiento.

Pero la jornada no terminó allí. Más tarde, el hermano de Marta Fort publicó una selfie desde la comodidad de su casa, donde dejó ver las marcas que le había dejado la exposición al sol durante varias horas.

"Quemadito por el sol de hoy", comentó Felipe junto a la fotografía. Además, sumó una frase en inglés, "God is good" (Dios es bueno), y musicalizó la publicación con Un misil en mi placard, uno de los clásicos de Soda Stereo.