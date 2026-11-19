Familiares de Marcelo García confirmaron que la Fiscalía se comunicó con ellos para informarles que el cuerpo encontrado el viernes pasado en el lugar de la explosión pertenecía al trabajador de MetroGAS.

García tenía 47 años, era padre de dos chicos de 6 y 8 años y estaba desaparecido desde el día del siniestro. Su familia había reclamado que se identificara el

Julián Da Alesandro murió tras permanecer internado

Julián Da Alesandro, de 44 años, murió este jueves a raíz de las graves heridas que sufrió durante la explosión, según indicó el municipio de Lanús en un comunicado. Se encontraba internado en terapia intensiva en el Sanatorio Fitz Roy, en la Ciudad de Buenos Aires, con quemaduras en el 90% del cuerpo y un severo compromiso de las vías respiratorias.

El Municipio de Lanús confirmó las identidades de los dos trabajadores fallecidos, expresó sus condolencias a las familias y decretó 72 horas de duelo por las víctimas de la explosión. (Foto: X Municipio de Lanús).

Según consignó el medio Diario Sur, el hombre era vecino del barrio La Sarita, en Quilmes, y trabajaba como asistente en la planta de MetroGAS de Llavallol. Había ingresado a la compañía en 2007 y tenía una extensa trayectoria en la empresa.

Los compañeros de Julián Da Alesandro difundieron un mensaje de despedida en el que destacaron su compromiso, compañerismo y calidez humana. “Gracias, Julián, por tu entrega”, escribieron. (Foto: redes sociales).

Tras conocerse su fallecimiento, sus compañeros difundieron un mensaje de despedida en el que destacaron su compromiso laboral, su predisposición para ayudar y su calidez humana.

“Un gran compañero, siempre dispuesto, comprometido con su trabajo y con la gente. Su compañerismo, buena predisposición y calidez humana dejan una huella imborrable en todos los que compartimos el día a día con él”, expresaron.

En el comunicado también acompañaron a sus familiares, amigos y seres queridos, y le agradecieron por su entrega y compañerismo.

Cómo fue la explosión en Remedios de Escalada

El hecho ocurrió el viernes 13 de noviembre, cerca de las 10.45, en la zona de las calles Iberlucea y Beltrán, en pleno centro comercial de Remedios de Escalada, partido de Lanús.

La explosión se produjo luego de la rotura de un caño de gas durante trabajos de acondicionamiento realizados por empleados de MetroGAS y de la empresa contratista Exgadet. La fuga provocó un incendio y una detonación que destruyó locales, viviendas, edificios y vehículos.

El siniestro dejó un saldo de 30 personas heridas. Según la información difundida por medios locales, cuatro de ellas permanecían en grave estado, con quemaduras que afectaban entre el 40% y el 90% de sus cuerpos.