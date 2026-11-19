La situación escaló cuando, de acuerdo con su testimonio, el encargado les quitó los teléfonos celulares y se encerró en una oficina. Mariana intentó recuperar su dispositivo, pero aseguró que el hombre cerró la puerta sobre su mano izquierda y le provocó una lesión.

A raíz del episodio, Diarco afirmó que sufrió un politraumatismo en la mano izquierda y que deberá permanecer con yeso durante un mes, además de realizarse curaciones y controles médicos. "El momento que vivimos con mi amiga fue infernal, no lo puedo creer. Estoy con esto en la Justicia porque nos agredió cuando fuimos a tomar algo", expresó durante una entrevista con A24.

La mujer explicó que tanto ella como su amiga se habían quedado sin sus celulares, por lo que no pudieron comunicarse inmediatamente con el 911. Posteriormente, según su relato, efectivos policiales intervinieron, recuperaron los dispositivos y constataron la lesión, por lo que Mariana fue trasladada a un hospital con consigna policial.

La denuncia de Mariana Diarco y los mensajes que recibió

Después de hacer público lo ocurrido, Diarco aseguró que recibió numerosos mensajes de personas que afirmaban haber atravesado situaciones similares en el mismo establecimiento. "Esto viene pasando en este lugar, me cayeron muchos mensajes después de hacerse público", sostuvo.

Según explicó, algunos clientes le contaron que habían tenido conflictos por cuentas que consideraban excesivas y discusiones con el personal del bar. Incluso, afirmó que otras personas le manifestaron que habían permanecido detenidas durante 24 horas después de reclamar.

Se trata de testimonios que, hasta el momento, no fueron corroborados de manera independiente. Diarco insistió en que la situación fue completamente inesperada y que una salida con una amiga terminó convirtiéndose en "un episodio de violencia que ahora busca esclarecer ante la Justicia".

Habló el gerente del bar denunciado por Mariana Diarco

Por su parte, Jonathan Sandor, gerente del bar, señalado por Diarco, rechazó las acusaciones y presentó una versión diferente de lo sucedido. En diálogo con A24, aseguró que las mujeres comenzaron a discutir con el personal y que una de ellas habría hostigado a las empleadas del lugar.

"Esta persona comenzó a hostigar a las mozas", sostuvo. El hombre reconoció que les quitó los teléfonos celulares, aunque argumentó que lo hizo porque lo estaban filmando y, según su versión, amenazando.

"Yo les saqué el celular cuando estaban filmando y me estaban amenazando, pero el error fue mío. La señora estaba alterada, gritaba y estaba en estado de ebriedad", declaró. Además, afirmó que también sufrió lesiones durante el enfrentamiento y que debió recibir asistencia médica de urgencia.

"Yo termino lesionado y me encierro en la oficina, me lleva la ambulancia de urgencia y quedé internado. Hay una denuncia y está todo registrado", aseguró.

Reclamaron que les cobraron mal la cuenta en un bar de San Telmo, el gerente les robó el celular y le fracturó un dedo a una de ellas. Foto: captura

Qué dijo el gerente sobre la lesión en la mano de Mariana Diarco

Consultado sobre la lesión que denunció Diarco, Jonathan negó haber tenido intención de lastimarla y sostuvo que fue él quien recibió golpes durante el altercado.

"Ella fue la que me estaba pegando y me metí en una oficina, pero no recuerdo que le agarré la mano. Si fue así, no fue intencional y tuvimos que llamar al 911. Hubo riesgo de vida, pero no puedo decir más porque hay una causa judicial ", manifestó. El gerente aseguró que presentó una denuncia contra las mujeres, mientras que Diarco confirmó que también acudió a la Justicia por lo sucedido.

De esta manera, el episodio quedó atravesado por dos relatos contrapuestos. Mientras Mariana Diarco sostiene que fue víctima de una agresión que le provocó una lesión en la mano, el responsable del bar asegura que actuó para protegerse y que también terminó herido. La intervención judicial será clave para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades de los involucrados.