Por qué se separó de Juan Manuel y su opinión sobre Marta Fort

En la charla con Intrusos, Maite Fachola explicó las razones por las que en su momento se separó del ahora ex de Marta Fort y dejó en claro que se dio todo con absoluta normalidad.

"Él es una persona súper sencilla, trabajamos y como pareja éramos un equipo porque tenía su negocio, yo el mío y disfrutábamos cosas más sencillas. Se metió en un mundo que no era para él", precisó la joven.

"Hablamos de que no podíamos seguir la relación porque no nos estábamos llevando bien y decidimos terminar. Yo lo quiero un montón, él a mí también pero ya no estoy enamorada", continuó.

Y cerró con un mensaje hacia la hija de Ricardo Fort: "No la conozco pero por lo que se ve está acostumbrada a todo que sí, si a vos te dejan tenés que admitirlo y no nombrar a ninguna ex, te dejaron y punto. Me parece que es un poquito de capricho y querer dejar mal siempre a otra persona: sos millonaria, exitosa pero te pueden dejar igual".