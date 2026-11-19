Su origen se remonta a unos 4.000 años en América del Norte, donde las comunidades indígenas ya las cultivaban para consumirlas, extraer su aceite e incluso utilizar los pétalos con fines medicinales y tintóreos.

El especialista explica que existen dos tipos principales: las semillas pequeñas, de cáscara oscura, destinadas a la producción de aceite, y las más grandes, con rayas oscuras y blancas, que se utilizan para el consumo humano. En este último caso, la cáscara exterior no es comestible.

Desde el punto de vista nutricional, se destacan por su contenido de vitamina E, grasas mono y poliinsaturadas, proteínas vegetales y minerales como magnesio, potasio, fósforo, zinc y selenio. El médico incluso señala que, gramo a gramo, aportan más potasio que el plátano.

Cómo ayudan las semillas de girasol a cuidar el corazón

Uno de los beneficios que destaca Sanagustín es su aporte a la salud cardiovascular. Según explica, consumir estas semillas contribuye a reducir los niveles de colesterol malo (LDL) y, de esa manera, disminuye el riesgo de formación de placas de ateroma en las arterias.

Este efecto se relaciona con la presencia de fitosteroles, compuestos que bloquean parcialmente la absorción intestinal del colesterol alimentario. A esto se suma el aporte de magnesio y potasio, minerales que ayudan a relajar los vasos sanguíneos y regular la presión arterial.

Control del azúcar en sangre y beneficios para la digestión

El especialista también señala que las semillas de girasol pueden ayudar a estabilizar los niveles de glucosa en sangre, por lo que las considera un alimento beneficioso para personas con prediabetes o diabetes tipo 2.

De acuerdo con el médico, esta propiedad se relaciona con el ácido clorogénico y con la combinación de proteínas y grasas saludables, que enlentecen el vaciamiento gástrico y la absorción de los hidratos de carbono.

Por otra parte, su contenido de fibra favorece el funcionamiento del aparato digestivo, ayuda a combatir el estreñimiento y contribuye a mejorar el tránsito intestinal.

También aportan nutrientes importantes para el sistema inmunitario. El zinc favorece la formación de células de defensa, mientras que el selenio cumple una función antioxidante y colabora en la regulación de la actividad tiroidea.

Qué efectos tienen en los huesos, la piel y el estado de ánimo

Las propiedades de estas semillas también alcanzan la salud ósea. Sanagustín destaca que su contenido de magnesio facilita la metabolización del calcio en los huesos, mientras que el fósforo contribuye al mantenimiento de la estructura ósea y dental. Según explica, estos nutrientes ayudan a prevenir afecciones como la osteoporosis.

En cuanto al cuidado de la piel, el médico resalta el papel de la vitamina E, un antioxidante que protege las células frente al daño oxidativo. También le atribuye beneficios para la cicatrización y el mantenimiento de una dermis flexible e hidratada.

Otro aspecto que menciona es su posible influencia en el bienestar emocional. Las semillas contienen triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina, y magnesio, dos componentes que, según el especialista, contribuyen a reducir el estrés y la ansiedad y favorecen la relajación muscular y del sistema nervioso.

Quiénes pueden beneficiarse de su consumo y qué cantidad se recomienda

Si bien cualquier persona puede incorporar semillas de girasol a su alimentación, el doctor Sanagustín destaca especialmente su utilidad para determinados grupos:

Personas con riesgo o antecedentes de enfermedades cardiovasculares, colesterol elevado o presión arterial alta.

Personas con problemas de estreñimiento.

Deportistas y personas físicamente activas, por su aporte de proteínas.

Adultos mayores y mujeres menopáusicas, por sus nutrientes relacionados con la salud ósea y el cuidado de la piel.

Personas que buscan favorecer su equilibrio emocional o fortalecer sus defensas.

En cuanto a la cantidad, el especialista recomienda consumir aproximadamente 30 gramos diarios, equivalentes a dos cucharadas soperas o un cuarto de taza.

La sugerencia es elegirlas crudas o tostadas, sin sal añadida y siempre sin cáscara.

Qué precauciones hay que tener al comer semillas de girasol

Aunque se trata de un alimento nutritivo, el médico advierte sobre algunas cuestiones que conviene considerar para evitar inconvenientes:

Evitar la sal añadida: consumir pipas comerciales saladas, especialmente si se chupa la cáscara, puede incrementar considerablemente la ingesta de sodio. Esto resulta perjudicial para personas con hipertensión o enfermedades renales.

Controlar las cantidades: son alimentos calóricos, por lo que un consumo excesivo puede favorecer el aumento de peso.

Retirar las cáscaras y masticar bien: tragarse las semillas enteras o ingerir sus cáscaras, que no son digeribles, puede provocar gases, molestias digestivas e incluso obstrucción intestinal.

Tener precaución con los niños y durante el embarazo: en menores de 5 años existe riesgo de asfixia por aspiración, por lo que se requiere supervisión o consulta pediátrica. Durante el embarazo y la lactancia, el especialista aconseja un consumo moderado y evitar suplementos concentrados sin indicación médica.