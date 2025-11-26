Tensión máxima: Benjamín Vicuña habló de las fiestas y encendió la alarma de la China Suárez
La decisión familiar que Benjamín Vicuña ya advirtió que no negociará: con los botines de punta contra la China Suárez. Enterate.
La paz entre Benjamín Vicuña y la China Suárez sigue lejos de concretarse. Y en las últimas horas, una simple pregunta sobre las Fiestas de fin de año dejó al descubierto que la relación entre ambos continúa atravesando un momento delicado, especialmente en lo referido a la organización familiar y el tiempo que cada uno comparte con Magnolia y Amancio, los dos hijos que tienen en común.
El actor regresó a la Argentina después de unos días en Chile, donde viajó acompañado por los pequeños para reencontrarse con sus raíces y con el resto de su familia. Al aterrizar, habló con LAM y su respuesta —tan breve como contundente— encendió todas las alarmas.
Consultado sobre si este año pasará Navidad y Año Nuevo con Magnolia y Amancio, Vicuña no dudó: “Están los chicos. Las Fiestas siempre son un momento hermoso para estar con la gente que uno ama, así que este año no va a ser la excepción”, afirmó.
La frase, que en apariencia buscó llevar tranquilidad, tuvo el efecto contrario: dejó ver que las negociaciones con la China Suárez siguen tensas, especialmente porque la actriz divide su vida entre Buenos Aires y Estambul, donde reside junto a Mauro Icardi.
Las recientes declaraciones del actor —quien semanas atrás expresó su angustia por haber pasado más de 40 días sin ver a sus hijos— no habrían caído bien en la China, generando un nuevo cortocircuito en la comunicación entre ambos.
En su breve diálogo con la prensa, Vicuña destacó lo significativo que fue el viaje a su país natal: “Me encanta volver a mis raíces, mis abuelos, mis sobrinos… Es importante que los chicos conozcan a su familia y mantengan ese vínculo”, expresó.
El actor compartió en redes sociales un álbum de fotos de Magnolia y Amancio disfrutando del paisaje chileno, acompañado por un texto íntimo en el que habló de la importancia de “volver a hacer hogar desde su rol de hijo”.
Con Fiestas a la vuelta de la esquina y Magnolia y Amancio viajando entre dos países, la organización familiar sigue siendo un desafío. La tajante posición de Vicuña —y el silencio de la China— dejan entrever que la conflictiva dinámica entre ambos aún está lejos de resolverse.