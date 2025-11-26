Tensión máxima: Benjamín Vicuña habló de las fiestas y encendió la alarma de la China Suárez

Las recientes declaraciones del actor —quien semanas atrás expresó su angustia por haber pasado más de 40 días sin ver a sus hijos— no habrían caído bien en la China, generando un nuevo cortocircuito en la comunicación entre ambos.

image

En su breve diálogo con la prensa, Vicuña destacó lo significativo que fue el viaje a su país natal: “Me encanta volver a mis raíces, mis abuelos, mis sobrinos… Es importante que los chicos conozcan a su familia y mantengan ese vínculo”, expresó.

El actor compartió en redes sociales un álbum de fotos de Magnolia y Amancio disfrutando del paisaje chileno, acompañado por un texto íntimo en el que habló de la importancia de “volver a hacer hogar desde su rol de hijo”.

Con Fiestas a la vuelta de la esquina y Magnolia y Amancio viajando entre dos países, la organización familiar sigue siendo un desafío. La tajante posición de Vicuña —y el silencio de la China— dejan entrever que la conflictiva dinámica entre ambos aún está lejos de resolverse.