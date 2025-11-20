La China Suárez dijo más de lo que salió al aire: sus filosos dichos sobre Benjamín Vicuña que no se mostraron

La panelista agregó un detalle clave: "Esa pregunta y esa respuesta desapareció". Ante la consulta de Yanina sobre si se habían eliminado más fragmentos relacionados con Vicuña, Martino fue contundente: "No, no. Sí lo cuidaron", cerró Majo.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre las entrevistas que dio la China Suárez

Tras las dos entrevistas que dio la China Suárez en la pantalla de El Trece, Benjamín Vicuña eligió dar su versión en Sálvese quien pueda (América TV). Allí, el actor chileno dejó clara su postura frente a las declaraciones de su expareja.

"No entiendo lo del otro lado. No hay mucha más vuelta que dar, de verdad. Me parece muy triste, nada más, supertriste", expresó Vicuña cuando el cronista Rodrigo Bar lo consultó directamente sobre lo dicho por la actriz.

Visiblemente incómodo, el actor amplió su respuesta: "No lo entiendo, es intimidad, fueron 6 años, dos hijos hermosos, mucho amor y cosas que tienen que ver con la pareja. No entiendo por qué tiene que estar hablando esto, no entiendo por qué el otro lado insiste sobre lo mismo, la verdad que es muy triste".

El periodista le recordó una frase de Suárez durante la entrevista con Moria Casán: "Yo estaba bajo tierra". Frente a esa referencia, Vicuña contestó: "No, la verdad que si fue así me da mucha pena, lo siento muchísimo, me imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. La verdad que es triste, no voy a a hondar más. No quiero, no puedo. La verdad es que no me corresponde, me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Acá nadie mató a nadie, sencillamente fue una pareja que decidió separarse en su momento. Entonces, todo esto me parece muy raro, muy triste".

Finalmente, Vicuña manifestó su malestar por la exposición mediática que rodea el tema: "Es muy patético tener que estar dando explicaciones cuando la explicación la tiene que dar otra persona, pero se ve que necesitan hablar, no sé por qué tanto. Yo ya pedí por todos lados, traté de ser conciliador. Traté de cerrar el capítulo por el bien de todos y la verdad que no lo entiendo. Y tampoco entiendo que está trabajando Canal 13, lo hace en Canal 13, con mucha difusión, la verdad estoy triste".