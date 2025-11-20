A24.com

CONTUNDENTE

Roberto García Moritán habló de Benjamín Vicuña en plena tormenta mediática y dejó una frase que nadie vio venir

En Sálvese quien pueda, Roberto García Moritán se refirió al difícil momento que atraviesa Benjamín Vicuña.

20 nov 2025, 21:48
Este jueves, en Sálvese quien pueda (América TV), Roberto García Moritán se refirió al difícil momento que atraviesa Benjamín Vicuña, expareja de Pampita y parte de la familia ensamblada que comparten.

El cronista Rodrigo Bar lo consultó directamente: "Son una familia ensamblada junto con Benja, se está hablando mucho de él a raíz de las notas de la China (Suárez). ¿Cruzaste algún mensaje con Benjamín de apoyo?". A lo que el político respondió con firmeza: "Siempre, tipazo, es un gran padre y un tipazo", afirmó Moritán.

Y agregó contundente: "Yo estoy en otra cosa, no consumo demasiado y me meto más en otras cuestiones, pero es lo que te puedo decir lo que yo viví. Me parece un gran tipo y un gran padre. Mucho más no te puedo decir".

Luego, el cronista quiso saber cómo veía las críticas que recibió Vicuña en los últimos días. Moritán reflexionó sobre la exposición mediática: "Y es un poco el costo de de de la popularidad, cuando vos sos una persona pública te sometés a esto. Y me parece que cuando uno sabe leer un poco de entre fondo, por ahí hasta a veces terminás aprendiendo cosas. Es parte del juego".

De esta manera, el empresario y político defendió la figura de Vicuña, destacando su rol como padre y reconociendo que la fama trae consigo un precio que muchas veces resulta difícil de sobrellevar.

Qué reveló Yanina Latorre sobre el peor momento de Benjamín Vicuña tras las entrevistas de la China Suárez

El último martes en Sálvese quien pueda (América TV) Yanina Latorre dio detalles sobre el presente anímico de Benjamín Vicuña, tras las entrevistas que recientemente brindó la China Suárez en televisión. Según la conductora, el actor chileno estaría atravesando un momento complicado.

"Me llega un mensaje del entorno de Vicuña. Me dicen que está muy deprimido, que está muy caído, que tienen mucha preocupación por él, no está queriendo ni salir a la calle, tiene pocas ganas de grabar, la está pasando muy mal y ahora hasta chequea si hay prensa la salida porque no quiere hablar más", reveló Latorre.

En medio de la charla, Lizardo Ponce quiso saber cómo estaba manejando la rutina con sus hijos. "¿Está con los hijos él ahora?", preguntó el panelista. Yanina respondió: "Está con los hijos porque la China se estaría yendo entre hoy y mañana a Estambul en con su novio".

Así, la panelista dejó en evidencia la inquietud que existe en el círculo cercano de Vicuña y el difícil escenario personal que enfrenta en este tiempo.

