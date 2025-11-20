Roberto García Moritán habló de Benjamín Vicuña en plena tormenta mediática y dejó una frase que nadie vio venir

De esta manera, el empresario y político defendió la figura de Vicuña, destacando su rol como padre y reconociendo que la fama trae consigo un precio que muchas veces resulta difícil de sobrellevar.

Embed

Qué reveló Yanina Latorre sobre el peor momento de Benjamín Vicuña tras las entrevistas de la China Suárez

El último martes en Sálvese quien pueda (América TV) Yanina Latorre dio detalles sobre el presente anímico de Benjamín Vicuña, tras las entrevistas que recientemente brindó la China Suárez en televisión. Según la conductora, el actor chileno estaría atravesando un momento complicado.

"Me llega un mensaje del entorno de Vicuña. Me dicen que está muy deprimido, que está muy caído, que tienen mucha preocupación por él, no está queriendo ni salir a la calle, tiene pocas ganas de grabar, la está pasando muy mal y ahora hasta chequea si hay prensa la salida porque no quiere hablar más", reveló Latorre.

En medio de la charla, Lizardo Ponce quiso saber cómo estaba manejando la rutina con sus hijos. "¿Está con los hijos él ahora?", preguntó el panelista. Yanina respondió: "Está con los hijos porque la China se estaría yendo entre hoy y mañana a Estambul en con su novio".

Así, la panelista dejó en evidencia la inquietud que existe en el círculo cercano de Vicuña y el difícil escenario personal que enfrenta en este tiempo.