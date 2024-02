Terrible confesión de Cande Vetrano sobre las actrices de Casi Ángeles: "Entramos todas..."

"Pero, ¿cómo? ¿se los iban pasando?", preguntó Fer Dente y Cande respondió: "No, no, eso era más en Patito Feo". Entonces, aclaró: "No... ¡fuera de joda! Mi novio trabajaba en Patito Feo y él me dijo que en Patito Feo era todos con todos. Nosotros (en Casi Ángeles) éramos monógamos. Todos de novios con todos".

Pero fue un pasó más, contó que Emilia Attias fue la “ESI”, la encargada de brindar educación sexual al grupo. “Los camarines eran un puterio”, agregó Cande y confesó: “Entramos todas vírgenes y…”, dando a entender que tuvieron sus primeras relaciones sexuales allí.