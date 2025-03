The Last of Us: la serie con Pedro Pascal y Bella Ramsey estrena el tráiler de la segunda temporada

Según lo revelado en el tráiler, esta temporada profundizará en los dilemas morales de sus personajes y en la lucha por la supervivencia en un contexto donde la venganza y la justicia se confunden en un peligroso juego.

Un elenco de estrellas y nuevos rostros

El regreso de Pedro Pascal y Bella Ramsey era algo esperado, pero la segunda temporada también contará con el retorno de Gabriel Luna (Tommy) y Rutina Wesley (Maria). A ellos se suman nuevas incorporaciones clave, como:

Kaitlyn Dever como Abby , un personaje fundamental que traerá consigo una narrativa cargada de tensión.

, un personaje fundamental que traerá consigo una narrativa cargada de tensión. Isabela Merced como Dina , el interés amoroso de Ellie.

, el interés amoroso de Ellie. Young Mazino como Jesse , un aliado importante en la historia.

, un aliado importante en la historia. Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac , figuras esenciales en la trama.

, figuras esenciales en la trama. Además, Catherine O’Hara tendrá una participación especial como estrella invitada.

THE LAST OF US SERIE 1.jpg

Un equipo creativo consolidado

La serie sigue bajo la dirección de Craig Mazin y Neil Druckmann, quienes continúan como guionistas y productores ejecutivos. Además, cuenta con el respaldo de Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog, asegurando una producción de alto nivel y fiel al universo del videojuego en el que está basada.

THE LAST OF US SERIE 2.jpg

Qué esperar de la segunda temporada

Los adelantos han generado gran expectativa entre los fanáticos, pues se anticipa que la nueva temporada adaptará los eventos de The Last of Us Part II, el aclamado videojuego de Naughty Dog. La historia explorará temas de venganza, redención y sacrificio, llevándolos a un nivel de profundidad aún mayor que la primera temporada.

El tráiler ya ha causado furor en redes sociales, con miles de reacciones que demuestran que el fenómeno de The Last of Us sigue más vivo que nunca.