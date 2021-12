Tiene una enfermedad terminal, quiso cumplir un último deseo antes de morir y terminó preso

El hombre hizo exhibicionismo (llamado mooning) a través de una cámara rápida en una camioneta de velocidad móvil de la Policía en la localidad inglesa de Kidderminster, en Worcestershire. El policía que se encontraba dentro del vehículo observó la exposición y a los 20 minutos ya había tres agentes en la casa de Meekcom para detenerlo.

Éste se negó, por lo que los oficiales apelaron a la fuerza. “Tengo una enfermedad terminal, no podré respirar así. Esto es ridículo”, expresaba en el video el hombre, mientras su esposa Sarah filmaba.

image.png

Como era de esperarse, Darrell terminó detenido y fue enviado a la comisaría más cercana. Unas horas más tarde, sin embargo, el jubilado quedó libre y expresó sus sensaciones después del hecho.

“Estoy bastante feliz de decir eso porque era uno de mi lista de deseos. Me acaban de diagnosticar atrofia multisistémica. Tengo una enfermedad terminal y tengo muy poco tiempo de vida”, expresó Meekcom, que en un video daría más detalles.

“Estaba simplemente estupefacto de que me arrestaran por exhibirme frente a una cámara de velocidad. Es algo que siempre había querido hacer porque me atraparon un par de veces a velocidades tontas como 35 kilómetros por hora en una zona de 30 y siempre me molestaba”, agregó el jubilado, quien señaló que la lista de deseos había sido idea de su esposa.

Además, el hombre dio detalles de cómo elaboró el plan para realizar el exhibicionismo. “Bajé mis pantalones en una furgoneta con cámara de velocidad móvil en Stourbridge Road mientras mi esposa iba a comprar pan a un Tesco Express cercano. Salí del auto y mostré mi trasero. Me subí los pantalones y volví al auto. No pensé nada en eso, fue una buena risa”, cerró Meekcom.